Ejército arresta 46 indocumentados en  Montecristi y Dajabón  

Otros 46 migrantes haitianos en condición migratoria irregular fueron arrestados en Montecristi y Dajabón por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD).

Los extranjeros fueron detenidos en Loma de Cabrera, de Dajabón y en La Solitaria, Hatillo Palma y San José de Montecristi donde además fueron retenidas dos motocicletas de diferentes marcas utilizadas presuntamente para facilitar el transporte de los extranjeros.

Dentro de los extranjeros indocumentados detenidos figuran 30 hombres, 10 mujeres y 6 menores de edad, quienes fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la Cuarta Brigada de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes.

Los indocumentados serán entregados hoy a las autoridades de Migración en Dajabón para que procedan a la deportación de los indocumentados.