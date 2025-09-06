La Policía y el Ministerio Público arrestaron a dos jóvenes que, por riñas, hirieron con arma blanca un estudiante de 17 años en el sector de Cristo Rey, Distrito Nacional.

Los detenidos son Endy Rafael Antigua Matos, de 18 años, y un adolescente de 16 años cuyo nombre se omite por razones legales, quienes presentan heridas cortantes en un hombro y un brazo, respectivamente. Ambos fueron atendidos en el hospital Santo Socorro y posteriormente conducidos al destacamento policial de La 40”, del referido sector, para presentarlo al órgano acusador para los fines correspondientes.

Puede leer: Presunto sicario hiere a hombre frente a la OMSA; fue contratado por recluso desde prisión por RD$250 mil

Las investigaciones preliminares determinaron que los jóvenes sostuvieron una riña en el liceo Fidel Ferrer, ubicado en el ensanche La Fe, donde agredieron al estudiante, de 17 años, quien recibió una estocada en la espalda. El herido permanece ingresado bajo cuidado médico.

La intervención policial logró dar una respuesta oportuna que permitió detener los presuntos agresores. La Policía reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y con la preservación del orden en los entornos escolares, al tiempo que coordina con el Ministerio Público el proceso judicial correspondiente.