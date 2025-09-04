Santo Domingo Oeste.– Un hombre resultó gravemente herido tras ser baleado por un presunto sicario la mañana del miércoles, frente a las oficinas de la OMSA, en Santo Domingo Oeste. El atacante alegó haber sido contratado desde la cárcel por un recluso, a cambio de RD$250,000.

Víctima identificada y hospitalizada

El herido fue identificado como Ramón Rubí Arnaud, de 37 años, quien recibió impactos de bala en el abdomen y el costado derecho. Fue ingresado en el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, en condición delicada.

Sicario fue capturado y reveló detalles del encargo

El presunto sicario, Isaac Luciano Castillo, alias Mercocha, fue capturado tras ser golpeado por una multitud que lo enfrentó luego del atentado. Fue llevado al Hospital Municipal de Engombe, donde permanece bajo custodia policial.

Durante el interrogatorio, Castillo confesó haber sido contratado por un recluso apodado “Ander”, quien guarda prisión en la cárcel de Monte Plata. Afirmó que ambos se comunicaban por teléfono y que el recluso insistió en que la ejecución no debía pasar del miércoles por la mañana.

Según su testimonio, el motivo del atentado estaría relacionado con una disputa por una mujer. Dijo que un hombre identificado como Pedro le entregó el arma, una pistola Colt calibre .45, junto a una fotografía y la ubicación de la víctima.

Seguimiento y ataque

Castillo admitió que durante más de 20 días siguió los movimientos de Rubí Arnaud, utilizando una motocicleta Suzuki negra sin placa, hasta finalmente localizarlo en un negocio de repuestos, donde disparó contra él cerca de las 7:00 a.m.

Multitud lo enfrentó tras el ataque

Tras cometer el hecho, vecinos del lugar lo persiguieron con palos y piedras, logrando derribarlo y propinándole golpes antes de la llegada de la Policía Nacional, que evitó que fuera linchado.

Las autoridades ocuparon en la escena la motocicleta utilizada, la pistola y dos casquillos.

Investigación en curso

El caso está siendo investigado por la Dirección Regional de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que buscan esclarecer los vínculos entre el atacante, el recluso y otros posibles implicados.