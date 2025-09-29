El presiente Luis Abinader durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, esta vez realizada desde las inmediaciones del Arroyo Gurabo, conocido antiguamente como el Hoyo de Bartola. / Presidencia.

Santiago.– El presidente Luis Abinader destacó este lunes los avances del proyecto de saneamiento y readecuación ambiental del Arroyo Gurabo, obra, que hasta la fecha registra una inversión superior a RD$3,265 millones y presenta un 80% de ejecución, transformando la vida de miles de dominicanos.

Dijo que este ambicioso proyecto ha beneficiado directamente a más de 12 mil familias e indirectamente a más de 900 mil personas. Entre sus logros más notables se incluye la reubicación ordenada de más de 1,200 familias en el moderno proyecto habitacional Hato del Yaque.

El mandatario ofreció estas informaciones durante su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, esta vez realizada desde las inmediaciones del Arroyo Gurabo, conocido antiguamente como el Hoyo de Bartola.

La intervención abarca 19 comunidades, con 2.6 kilómetros de canal y más de 8 kilómetros de redes de saneamiento de aguas residuales, evidenciando la magnitud del trabajo realizado.

Impacto ambiental y social

Entre los beneficios ambientales y de seguridad, se destaca una reducción del 25% en la contaminación que el Gurabo vertía al río Yaque del Norte, así como una disminución del 80% en las inundaciones de la zona. Además, se ha logrado la recuperación de la sección hidráulica del arroyo, minimizando significativamente el riesgo de desbordamientos.

El presidente Abinader enfatizó que este proyecto no solo transforma la infraestructura urbana, sino que mejora sustancialmente la calidad de vida de los residentes.

Se han eliminado cerca de 30 puntos de droga, contribuyendo a una notable disminución de la violencia y un aumento en la asistencia escolar. La creación de nuevos espacios públicos, parques lineales y un parque ecológico urbano refuerza este impacto social positivo.

El proyecto también contempla la instalación integral de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telecomunicaciones, modernizando completamente la zona.

Garantizando la sostenibilidad a largo plazo

Para asegurar la sostenibilidad de la obra, Abinader informó la creación de un organismo de gestión del proyecto, integrado por instituciones públicas, el sector privado, juntas de vecinos y el sector académico, garantizando una visión colaborativa y de largo plazo.

Además, el Gobierno destinará fondos anuales específicos para consolidar el Arroyo Gurabo como un modelo replicable de intervención urbana sostenible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Obra de impacto social y medioambiental

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, afirmó que esta obra es “la de mayor impacto social y medioambiental que se ha realizado en la República Dominicana”.

El director de Inapa recordó que por más de seis décadas la situación del Arroyo Gurabo fue ignorada por gestiones anteriores. / Presidencia.

Arnaud destacó que la intervención refleja la visión transformadora del presidente Abinader, quien “no solo transforma el entorno físico, sino también la vida de miles de familias que antes vivían en hacinamiento y extrema pobreza”.

El director de Inapa recordó que por más de seis décadas la situación del Arroyo Gurabo fue ignorada por gestiones anteriores, pero resaltó que Abinader “tomó la decisión histórica, en plena pandemia, de intervenir esta zona, desviar y sanear el río, y reubicar a las familias para levantar una obra sin precedentes que contribuye a la protección del medioambiente y crea un espacio seguro, verde y digno para el disfrute de la comunidad”.