Santiago Rodríguez.– El presidente Luis Abinader afirmó que la instalación de un hub digital de Google en la República Dominicana impulsará la educación, la innovación tecnológica y la creación de empleos especializados, especialmente dirigidos a la juventud.

Durante un encuentro con estudiantes de liceos públicos y centros privados en el Liceo José María Serra, el mandatario explicó que el acceso a herramientas digitales permitirá fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y las competencias necesarias para un mercado laboral cada vez más competitivo y globalizado.

El jefe de Estado exhortó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades del programa Beca Tu Futuro y enfatizó la importancia de aprender inglés, señalando que el dominio de este idioma amplía las oportunidades académicas y profesionales en el ámbito internacional.

Fortalecimiento de la infraestructura educativa y tecnológica

El gobernante indicó que su administración continúa fortaleciendo las infraestructuras educativas y tecnológicas, mediante la construcción de techados escolares, ampliación de comedores, instalación de laboratorios de informática y la conversión de liceos en politécnicos, con el propósito de garantizar espacios adecuados para el aprendizaje y el desarrollo del talento estudiantil.

También mencionó proyectos en Villa Los Almácigos, como la construcción del liceo en La Ginita, un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), la remodelación del hospital municipal y centros del INFOTEP. Asimismo, expresó la intención de transformar el liceo de arte en un politécnico especializado, destacando el potencial del sector artístico y musical como fuente de empleo juvenil.

Formación en valores y desarrollo integral

Durante el encuentro, el mandatario resaltó la importancia de la asignatura de Moral y Cívica, así como los valores de integridad, honestidad y convivencia respetuosa como pilares fundamentales para la vida profesional y la cohesión social.

Estudiantes ven la tecnología como motor de transformación

Los estudiantes valoraron el acceso a la tecnología como una herramienta clave para su desarrollo académico y profesional. Señalaron que la educación tecnológica amplía las oportunidades de crecimiento personal, fomenta la innovación y contribuye al desarrollo del país.

Asimismo, coincidieron en que el progreso nacional requiere el esfuerzo conjunto de la sociedad y el Estado, y manifestaron su disposición a aprovechar las nuevas herramientas digitales para aportar al futuro de la República Dominicana.