Artista cristiana Nancy Ramírez ameniza concierto en Mahanahim de Villa Mella

Santo Domingo.- Unas cuatro mil personas asistieron al concierto de la artista cristiana colombiana, Nancy Ramírez, celebrado el pasado domingo en la iglesia Mahanahim, en Villa Mella.

La artista sudamericana deleitó a los presentes con sus bellas canciones, entre ellas “El Amor de mi Vida se Llama Jesús”, lo que le valió el aplauso del público.

Ramírez es una popular artista cristiana nacida en Colombia, y quien viaja por varios países para deleitar a los miembros de su congregación.

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La cantante está de visita en el país y se espera que amenice otro concierto antes de regresar a su tierra natal.