Aseguran atención primaria es clave para control de lepra en RD

Santo Domingo.- El Patronato de Lucha Contra la Lepra y el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel (IDCP) manifestaron este miércoles que la detección temprana de la enfermedad a través de la atención primaria ha permitido tener bajo control los casos de lepra existentes en el país.

En el marco del «Mes de la lucha contra la lepra», la doctora Emma Guzmán, presidenta del referido patronato, sostuvo que el objetivo no solo es controlarla, sino, erradicarla, por lo que cada día crece su compromiso con los pacientes.

“Cada día nos sentimos más comprometidos con los pacientes; nuestro objetivo no solo es controlarla, sino erradicarla. En ese sentido, la atención primaria es lo que ha permitido el éxito del control de la lepra en la República Dominicana”, expresó durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Sostuvo que, para ello han tenido que trabajar de la mano con un grupo de médicos que se han dedicado además del cuidado de la lepra, también al cuidado de la piel.

“En la actualidad, con el diagnóstico temprano podemos detectar estos casos con una simple mancha, lo que permite que este paciente no tenga limitaciones en insertarse en la población en su vida diaria”, indicó.

En tanto, Juan Periche, director nacional del Programa de Lepra, explicó que la lepra es producida por un microbio o bacteria que no provoca ningún síntoma en la persona, lo que la hace indetectable por parte de quien la padece hasta que empiezan las complicaciones.

“El problema más grande con la lepra ha sido el hecho de que empieza con lesiones poco importantes, no da fiebre, no duele, entonces los pacientes lo tienen y no saben que lo tienen hasta que empiezan las complicaciones; se dañan los nervios, se pierden los dedos, se deforman y entonces causan miedo y son apartados y estigmatizados”, describió.

Sin embargo, resaltó que el patronato cuenta con los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad, lo cuales se ofrecen gratuitamente, así como todo el proceso de asistencia médica, y aseguró que con un diagnostico a tiempo, la lepra sí tiene cura.

“Tenemos equipos médicos en todo el país que visitan las casas de los pacientes con lepra examinan sus familiares buscando lesiones iniciales de la enfermedad para tratarlos temprano y evitar las complicaciones”, informó.

Periche indico que, durante los últimos dos años, el país ha registrado menos de cien casos de lepra y de esos, pocos son casos críticos, además de que el porcentaje infantil es mínimo.

Alertó que para poder controlar la enfermedad a nivel nacional también debe establecerse un sistema de control en el vecino país en Haití para evitar el paso una nación a otra.