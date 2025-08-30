Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano Andrii Parubii

Kiev, Ucrania. – El expresidente del Parlamento ucraniano, Andrii Parubii, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, al oeste del país, informaron las autoridades.

De acuerdo con la fiscalía general, un hombre no identificado abrió fuego en múltiples ocasiones contra el político, causándole la muerte en el acto.

El atacante huyó inmediatamente del lugar, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo especial para localizarlo.

La fiscalía confirmó la apertura de una investigación oficial por asesinato y aseguró que trabaja para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del crimen.

Parubii fue una de las figuras más influyentes de las protestas proeuropeas de 2014 en Ucrania, que marcaron un punto de quiebre en la historia política del país.