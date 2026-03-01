El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, constituye una «declaración abierta de guerra contra los musulmanes» que legitima que Teherán se vengue de Israel y Estados Unidos.

«El asesinato del más alto cargo político de la República Islámica de Irán y destacado líder y autoridad religiosa del mundo chií, por parte del eje maldito estadounidense-sionista, se considera una declaración abierta de guerra contra los musulmanes, especialmente los chiíes en todos los rincones del mundo», dijo Pezeshkian en un comunicado.

El mandatario describió lo ocurrido como «la mayor prueba que enfrenta hoy el mundo islámico» y justificó las represalias adoptadas por Irán, con ataques a varios países de Oriente Medio, sobre todo a aquellos aliados de Estados Unidos donde la potencia occidental tiene bases militares.

«La República Islámica de Irán considera el ajuste de cuentas y la venganza contra los autores materiales e intelectuales de este crimen histórico como su deber y derecho legítimo, y empleará todas sus capacidades para cumplir con esta gran responsabilidad», recalcó.

Pezeshkian ha asumido el liderazgo de la nación durante el “periodo de transición”, dentro de un consejo integrado también por el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes, según informó la agencia estatal IRNA.

El presidente iraní, en el poder desde julio de 2024, alabó el «liderazgo grande y divino» de Jameneí, afirmando que otorgó «dignidad y honor a la nación iraní» y fue «una espina en el ojo de los enemigos del Islam y de Irán«.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear a Irán con «una fuerza nunca antes vista» si cumple su promesa de vengar la muerte de Jameneí con una ofensiva histórica contra EE.UU. e Israel.

Pese a esta advertencia, Irán continuó atacando con andanadas de misiles a Israel, activando las alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, además de registrarse explosiones por intercepciones en el cielo.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en las zonas afectadas por los bombardeos.