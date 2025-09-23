Hasta el momento, los asaltantes no han sido identificados, y la Policía Nacional no ha ofrecido detalles oficiales sobre el caso.

Santiago. – Dos delincuentes asaltaron y agredieron a un adulto mayor con problemas de movilidad este martes en las inmediaciones del Hospital Metropolitano de Santiago (Homs), en la zona este de la ciudad.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad y difundido en redes sociales, generando indignación entre los usuarios.

En el video se observa cómo los asaltantes llegan en un vehículo gris y se detienen junto a la víctima. Uno de ellos finge ayudar al hombre, pero rápidamente comienza a registrar sus bolsillos.

Al resistirse, el adulto mayor es empujado y golpeado contra el carro antes de que los delincuentes se apoderen de un objeto aún no identificado y huyan del lugar.



Tras cometer el asalto, ambos hombres regresaron al vehículo y escaparon en dirección desconocida. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre la investigación ni sobre el estado de salud de la víctima, cuya identidad se mantiene reservada.

El video ha despertado alarma entre los residentes de Santiago, quienes cuestionan la vulnerabilidad de los adultos mayores ante la delincuencia y exigen mayor vigilancia en zonas cercanas a hospitales y áreas de alto tránsito.

Este hecho se suma a otros robos y agresiones recientes en la provincia, aumentando la preocupación por la seguridad pública.