Aún está ausente patrullaje en barrios vulnerables del DN

Con desosiego, incertidumbre y miedo, pero sobre todo sin vigilancia ni patrullaje policial, viven su día a día la mayoría de los habitantes de los barrios capitaleños debido a la ola de violencia y criminalidad que afecta a la sociedad dominicana en la época postpandemia.

Según informaciones en redes sociales, conversaciones en las calles, medios de comunicación y transporte publico, y constatadas por un equipo de este diario, el patrullaje policial en barrios y vías principales del Gran Santo Domingo es casi nulo en horas del día.

Después de que el Gobierno entregara a la Policía Nacional unas 339 camionetas equipadas con cámaras HD frontales y en su interior, como parte del Plan de Seguridad Ciudadana, se tenía la creencia de que habría un constante patrullaje barrial como una de las medidas del combate a la delincuencia, la inseguridad, pero no es así: las patrullas es poco lo que se ven.

Este es el negocio Liquor Store Smarling Import donde anoche fue baleado su propietario.

“Por aquí solo el Domingo vi patrullas. Después de eso ni a los bomberos ni a la Cruz Roja ve usted. Ahora vaya a la esquina de la Calle 12 con G para que vea como está el patrullaje, que le dieron dos tiros a un tipo para atracarlo y creo que se está muriendo”, expresó Antonio Lora, motoconchista en el Ensanche Espaillat del Distrito Nacional.

El hecho narrado por Lora hacía referencia a un atraco que salió mal y el propietario del Liquore Store Smarling Import, solo identificado como Smarling resultó herido de un disparo hecho por uno de dos hombres armados, encapuchados y en una motocicleta.

En un recorrido realizado hoy por varios sectores capitaleños entre 7:00 a.m. y 9:30 a.m. como es lo normal, carros, guaguas, motores, triciclos se movían en todas direcciones, peatones caminaban con prisa de un lado a otro, pero los agentes policiales en motores, camionetas o a pie no se veían por ninguna parte.

En barrios como 27 de Febrero, Gualey, Los Guandules, La Ciénaga, Capotillo, el Ensanche Luperón, Villas Agrícolas, Villa Juana, y en el Ensanche La Fe, la ausencia de las patrullas en las calles era notoria.

Mucho movimiento en la calle Albert Thomas en el barrio Capotillo, pero sin policías.

Motores cargados con más de dos niños menores de 8 años en violación a la Ley 63-17, triciclos en vía contraria creando trastorno en el tránsito en las calles con carros parqueados a ambos lados era lo normal, pero nada de vigilancia policial ni de ningún otro tipo.

Llama mucho la atención que con la presión actual que tiene la institución del orden de parte de la opinión pública por la ola de violencia e inseguridad que vive la nación no se vea en las calles un incremento del patrullaje policial.

“Mire aquí tienen varios días que ponen una tanqueta (vehículo militar blindado) de noche pero los delincuentes están en los callejones. Ellos salen desde que se va el sol, usted los ve con sus pistolones y cuidado quien dice algo. Usted sabe que no le puedo dar mi nombre y menos foto o mañana estoy muerto, aquí todos nos conocemos”, dijo el informante en La Ciénaga.

En la avenida San Vicente de Paul, cruzando la famosa “Bomba” de Los Minas, en la calle Fernández de Navarrete, hasta ser detenido por el semáforo en rojo ubicado en la calle 4 de Agosto, pero al igual que en los minutos anteriores no había patrullas, y no se divisaban las luces de centellas en vía alguna.

Peligro

“Zona de sumo peligro” es considerada por los transeúntes el tramo de la avenida Padre Castellanos entre la calle Respaldo 10 hasta el puente Francisco del Rosario Sánchez en donde desde las 6:00 de la tarde, que inicia el congestionamiento vehicular, descuidistas roban a las personas que pasan en carros con los cristales abajo.