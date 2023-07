Autismo: ¿Han aumentado los casos?

Es bueno aclarar que el autismo no es una enfermedad, es una condición neurológica que afecta la forma en que las personas interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan. Es decir que necesitan que las orienten para entender mejor su entorno e integrarse.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 100 personas es diagnosticada con autismo. En los últimos años se ha prestado más atención al tema, la sociedad está más consciente de esta, por lo que muchos se asombran pues han visto que en su entorno ha habido un crecimiento de diagnóstico, cuestionándose el porqué, pero ¿en realidad es así?

El psicólogo clínico, coordinador de ECHO Autismo Latinoamérica para la Universidad de Missouri, Ramiro Mitre, explica que la realidad es que estos casos están, pero no se detectan, pues ahora lo que ocurre es que la comunidad está más informada, y al conocerse más sobre esta, se sabe de más casos.

“Una de las cuestiones que contribuyen a que cada vez hayan más diagnósticos es el hecho que se pueda visibilizar cada vez más, de que se pueda mejorar las técnicas para la detención y el diagnóstico. Es que cada vez se hable más de esto, y esto por supuesto, visibiliza, y las familias consultan a tiempo, entonces en realidad no se cree que hay un aumento tan significativo de casos sino que se está visibilizando” manifestó a ¡Qué Pasa! el galeno argentino, director de la Fundación Neurodiversidad de Argentina.

Aunque la percepción poco a poco ha ido cambiado, aún hay que enfrentar los retos de la atención integral. Para la dominican Sara González, licenciada en Educación Primaria, con más de 20 años trabajando con individuos con Trastorno del Espectro Autista en la ciudad de Miami, “los retos de la atención integral es tener las estrategias y el personal educado en esas iniciativas, pues la educación es la base de todo, tener un personal capacitado para promover esa integración, esos planes de educación donde se integren, donde se modifiquen, donde se acomoden al estudiante que tenga esta condición y estas limitaciones. Esa es la primera barrera”.

En esa misma línea, Mitre, manifestó que el hecho de que se tenga que pensar en términos de educación, como educación especial ya nos enfrenta a cómo se piensa en la realidad.

“Si pensamos en educación de calidad, educación inclusiva y educación igualitaria, todo niño debería ir a la escuela independientemente de su condición. Si tenemos que pensar en estas estrategias específicas para integrar, para incluir, es porque algo está fallando en el sistema. Quizás sea un poco más idealista y tendríamos que repensar todo el sistema educativo y de salud, pero es la realidad que más sufrimiento genera, tanto a las personas autista, como en su familia” expresó.

Diferentes

Muchos se preguntan que sienten las personas autistas, para los especialistas que se encontraban en el país para participar en el congreso internacional “Eduquemos sobre autismo” organizado por las fundaciones Refidomsa y Manos Unidas por Autismo, esta es una pregunta muy compleja.

“De acuerdo a los testimonios de individuos adultos con autismo con los que he trabajado, sienten que son diferentes en la manera en que conviven en la sociedad, sienten las limitaciones en la comunidad, que no pueden socializar, sienten que tienen necesidades que no se le pueden suplir y que no están a la mano para ellos” reveló González.

Ramiro manifestó que las estadísticas muestran que con ocurrencias muy frecuentes, existen altos niveles de ansiedad y de depresión en la población autista.

“De hecho, después de las causas naturales, la primera causa de muerte en autismo es el suicidio, y esto es terrible porque tu hablas de ese compromiso de sociedad, que no estamos asumiendo, y que tiene que ver justamente con poder brindar lo que cada persona necesita con cuestiones muy concretas y por eso la educación es clave, pues no hay muchas personas que discriminen abiertamente, a pesar de que hay o podamos encontrar con algunos ejemplos, pero la mayoría lo hace por falta de conocimiento. Se trata de poder encontrarnos a mitad de camino, pero de saber que es tan difícil para ellos adaptarse a como funcionamos nosotros, como para nosotros poder comprender como funciona esa mente y ahí está la clave de los funcionamientos diferentes” sostuvo.

Avances

El tratamiento, el conocimiento, las estrategias que se incrementan desde una detección temprana, tener mejores estrategias, han podido ayudar a los avances del autismo.

“Otra cuestión importante es que cada vez más se le está dando más valor a las palabras de las personas autistas, a que puedan analizar su voz, hablar en primera persona, esto es algo que sirve muchísimo, no solo del punto de vista científico, también desde el punto de vista social pues sensibiliza mucho.

Poder descubrir como las personas piensan, sienten y viven el mundo eso algo que nos ayuda muchísimo también a pensar en el apoyo”, concluye el especialista Ramiro Mitre.