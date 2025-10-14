El ventrílocuo dominicano Liondy Ozoria compartió con sus seguidores una difícil decisión respecto a la educación de Said, su hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA): el niño no continuará asistiendo al colegio de manera presencial.

En un audiovisual publicado el lunes en sus redes sociales se ve cuando el apodado “El papá de los muñecos” llega al centro educativo y entrega la mochila de su hijo de 7 años de edad.

Debido al comportamiento del niño, Ozoria determinó llevar la mochila para que le asignen las tareas y asistirle con sus pendientes en casa junto a su esposa.

“Es lunes, decidimos no llevar más al niño al colegio debido a situaciones que no podemos controlar en relación a su comportamiento y hoy es el primer día que solo llevo la mochila para que le dejen tareas y nosotros ayudarlo en casa…”, manifestó uno de los conductores de Azul Podcast, un programa en el que abordan temas relacionados con el autismo.

El actor, a quien se le escaparon algunas lágrimas en el vehículo al dejar los útiles escolares en el plantel educativo, expresó sentirse frustrado ante la situación. “Es raro, es difícil, es frustrante, pero es lo que toca cuando no hay de otra…”.

El presentador contó que enfrenta esta nueva etapa con optimismo y lo demostró bailando merengue al llegar a su negocio. “Sostengo que Dios cambia mi lamento en baile… así que fui a abrir mi negocio y continuar con el nuevo día que recibimos como regalo divino… buen día”.

De inmediato recibió emojis de corazones azules (color utilizado como un símbolo común para la concienciación sobre el autismo) y mensajes de apoyo en la publicación con más de 48 mil Me gusta y 3 mil comentarios en Instagram. «Dios les bendiga en esta nueva etapa», «Te mando un abrazo», «Eres un gran padre! Mis respetos y admiración para ti», «Un abrazo fuerte para usted y su familia, Dios siempre tiene el control».









