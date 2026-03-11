Autoridades investigan muerte de cuatro personas en una casa de Nueva Jersey

La tranquila ciudad de Berkeley Township, en Nueva Jersey, con unos 43 mil habitantes y varias familias dominicanas entre ellos, se despertó este martes con una noticia impactante: cuatro personas murieron por disparos en la misma casa.

La policía dice que todo apunta a un homicidio-suicidio. Sucedió en la avenida Fairwood, alrededor de las 5:00 a.m. Tres personas fueron halladas muertas dentro de la casa, y el presunto agresor también murió tras dispararse, siendo trasladado a un hospital en Toms River.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad, nacionalidad ni posibles relaciones entre las víctimas.

Un problema que no es nuevo

Lamentablemente, no es el primer caso de violencia doméstica en Nueva Jersey este año. Por ejemplo:

En enero, un joven de 29 años murió a manos de la policía tras un enfrentamiento en su casa, donde luego encontraron a tres familiares muertos.

En febrero, una pelea entre dos hermanos terminó con uno disparándole al otro desde su auto.

Ese mismo mes, Paul Caneiro fue declarado culpable de asesinar a su hermano menor, a la cuñada y a sus dos sobrinos en un caso que tuvo un juicio prolongado.

La violencia doméstica es un problema serio que afecta a millones de personas cada año en Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, se reportan diariamente unos 747 incidentes de violencia doméstica, incluyendo agresiones y maltrato verbal, y alrededor de 65 homicidios al año relacionados con estos casos.

Si alguien necesita ayuda

Las autoridades piden a víctimas o a quienes sospechen de maltrato especialmente a menores o adultos mayores que contacten:

911 o 988, línea nacional de ayuda contra la violencia doméstica: 1-800-799-SAFE (7233)