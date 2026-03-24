Santo Domingo.- Una vaguada en los niveles bajos de la troposfera provocará aguaceros este miércoles en provincias de la costa norte dominicana durante las primeras horas del día, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La vaguada dejará aguaceros sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo a Meteorología.

La actividad de aguaceros se extenderá en horas de la tarde hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Duarte, Juan Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Asimismo, Indomet informó que la temperatura continuará agradable en gran parte del territorio dominicano.