Aguaceros disminuirán en las próximas horas

Santo Domingo.- Los aguaceros disminuirán de manera significativa en las próximas 24 horas, debido al debilitamiento del frente frío y la vaguada prefrontal que han provocado lluvia en varias provincias en los últimos días.

El informe de este domingo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que, basado en dicha mejoría, se descontinuó el nivel de alerta que regía sobre once poblaciones.

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Indomet aclaró que solo rige “alerta verde” para Dajabón, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y Valverde, donde existe la posibilidad de inundaciones.

Agregó que se descontinuó el nivel de alerta para Elías Piña, Puerto Plata, Santo Domingo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

El frente frío se localizaba la mañana del domingo sobre el Canal de la Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana.