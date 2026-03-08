Avances, retos y esperanza: la realidad de la mujer hoy

En la actualidad, la mujer busca avanzar y salir adelante a pesar de las adversidades o de no contar siempre con todas las herramientas necesarias para alcanzar sus metas en los ámbitos profesional, académico o personal.

Con esta idea coincidieron la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la periodista Edith Febles; la subdirectora digital del periódico Hoy, Millizen Uribe; y la empresaria Massiel Javier de Dotel, al ser abordadas por el periódico El Nacional, tras el panel «Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades», a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

«La mujer de hoy es una mujer confiada en sí misma, que tiene mucha fortaleza interna y que además entiende cuáles son sus oportunidades de mejora», comentó Reyes. Agregó que «no siempre tenemos todas las herramientas ni todos los conocimientos, pero si se tiene la capacidad para avanzar a pesar de las adversidades, pues se puede lograr todo lo que uno visualiza».

La también abogada describió a la mujer dominicana como completa, segura, optimista, empática y solidaria con otras mujeres.

A pesar de reconocer que aún queda “mucho más por recorrer y alcanzar”, la ministra dijo sentirse satisfecha con los avances que se han producido para la mujer en la República Dominicana.

Por su parte, Edith Febles señaló que, aunque las mujeres continúan enfrentando diversos retos en la sociedad, como largas jornadas laborales y las responsabilidades del hogar, también se registran avances importantes.

“Hoy tenemos más mujeres en las universidades, más mujeres saliendo adelante”, destacó la comunicadora.

La conductora del programa de televisión El Día manifestó que el 8 de marzo, además de ser una fecha para promover la igualdad de género, los derechos de las mujeres y llamar a la acción para eliminar la discriminación y la violencia, también debe servir para reconocer los avances alcanzados.

«Nuestras bisabuelas no nacieron en una sociedad donde las mujeres tuvieran derecho al voto. Hoy damos por sentado que siempre lo tuvimos, y no fue así. Hemos conquistado muchas cosas», expresó.

Millizen Uribe sostuvo que el avance de la mujer impacta en el desarrollo de la sociedad.

«Cuando una mujer avanza, la mujer no avanza sola: mejora la familia, mejora la empresa, mejora el país y yo creo que eso es lo importante», afirmó.

Asimismo, definió a la mujer actual como resiliente, fuerte y con grandes deseos de aportar al progreso colectivo.

Edith Febles, Millizen Uribe, Gloria Reyes y Massiel Javier de Dotel

Mientras que la empresaria Massiel Javier de Dotel señaló que la mujer de hoy ya no se conforma y está dispuesta a prepararse constantemente.

«La mujer de hoy es una mujer que ya no se conforma, es una mujer que vive con intención, es una mujer que sabe que no solo con buena fe se pueden lograr las cosas, sino que está dispuesta a prepararse, a ir más allá, está dispuesta a aprender y sobre todo está dispuesta a enseñar y a construir junto con otras mujeres grandes cosas en la sociedad», expresó.

Mensajes

Tanto Gloria Reyes como Edith Febles aprovecharon la ocasión para enviar un mensaje a la sociedad en favor de la igualdad.

“Este es momento de reencontrarnos como sociedad, apoyarnos y acompañarnos, mujeres y hombres, promoviendo la igualdad y procurar las mismas oportunidades para los hombres y para las mujeres», manifestó Reyes.

Añadió que alcanzar esa igualdad debe ser un objetivo compartido: tanto de las mujeres que buscan abrirse paso como de los hombres que deben reconocer la importancia de compartir espacios y oportunidades.

Mientas que Febles enfatizó que el desarrollo de las sociedades está ligado a la participación de las mujeres.

“Sin mujeres no hay equidad ni desarrollo. Si superamos esas barreras, vamos a tener sociedades más desarrolladas, no tratar con estereotipos, no cerrar las puertas a nuestras jóvenes», afirmó, al tiempo que resaltó la importancia de fomentar el respeto para enfrentar problemáticas como la violencia.

En tanto, Millizen Uribe motivó a las mujeres a atreverse a dar el primer paso.

«Aunque a veces sentimos miedo de algunas puertas que se abren, hay que atreverse. Hay que tener seguridad y confianza, que se atrevan, que en el camino vamos aprendiendo y vamos aparejando un poquito la carga como dicen, pero que den ese primer paso y que lo den con fe”, expresó.

En ese orden Massiel Javier de Dotel felicitó a las mujeres por los logros alcanzados.

«Mi mensaje es felicitar a las mujeres porque estamos logrando grandes cosas. Nos estamos preparando para aportar a la sociedad con la capacidad que tenemos. Felicitar a la mujer porque ya no teme. Es más segura, va tras sus sueños y de manera muy empática, con ese amor y dulzura que nos caracteriza, pues va dejando huella por donde pasa», indicó.

¿A quiénes admiran?

Las entrevistadas también destacaron a mujeres que consideran referentes.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, mencionó como referentes a la abogada y política Milagros Ortiz Bosch y a la activista y abogada Minerva Mirabal, a quienes destacó por su liderazgo y trayectoria en el ámbito político.

Asimismo la periodista Edith Febles resaltó la figura de Milagros Ortiz Bosch, a quien reconoció por su capacidad de integrar a mujeres de distintos partidos durante su carrera política. También valoró el aporte de muchas mujeres que permanecen en el anonimato, como médicas, abuelas y cuidadoras, a quienes considera pilares fundamentales de la sociedad.

Minerva Mirabal Salomé Ureña Evangelina Rodríguez Abigail Mejía Milagros Ortiz Bosch Yeni Berenice Reynoso Raquel Peña

En tanto, Millizen Uribe destacó figuras históricas como Minerva Mirabal por su liderazgo político; la poetisa y educadora Salomé Ureña, tan bien a la educación; la escritora y médica Evangelina Rodríguez, primera mujer dominicana en estudiar medicina; y la escritora y educadora Abigail Mejía, pionera del pensamiento feminista en el país.

Massiel Javier de Dotel resaltó los avances de las mujeres en el ámbito político y destacó que actualmente ocupan posiciones que antes parecían inalcanzables. Señaló que hoy las mujeres desempeñan cargos importantes como la vicepresidencia, ministerios, la Procuraduría, diputaciones y senadurías.