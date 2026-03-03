Massiel Javier de Dotel, Edith Febles y Gloria Reyes, participantes en el panel Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades. Foto: Eliezer Tapia / Alexis Monegro

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó el crecimiento de la participación femenina en el ámbito educativo, incluso en áreas tradicionalmente masculinizadas como tecnología, ingeniería y ciencias.

Consideró que representa un avance hacia el reconocimiento de que las mujeres son capaces, no solo de lo que tradicionalmente se le ha asignado, como ser profesoras, enfermeras o cuidadoras.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante el panel Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades, moderado por Millizen Uribe, subdirectora digital del periódico Periódico Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Asimismo, la abogada subrayó el aumento de la presencia femenina en espacios de toma de decisiones y mayor visibilidad pública, como la política, el Congreso Nacional y las altas cortes.

«Hay un avance en el sentido de comenzar a romper que las mujeres están en las labores de cuidado, en las labores sociales, ya las mujeres estamos listas para cualquier responsabilidad», afirmó.

Edith Febles, Gloria Reyes y Massiel Javier de Dotel, participantes en el panel moderado por Millizen Uribe Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades. Foto: Eliezer Tapia / Alexis Monegro

En el ámbito laboral, señaló que en 2025 el 53 % de los empleos formales fueron ocupados por mujeres y que la tasa de ocupación femenina se sitúa en un 50 %. Además, resaltó como un logro la reducción de la pobreza femenina en casi tres puntos porcentuales, al pasar de 21 % a 19 %.

Otro avance que calificó como significativo fue la disminución de los embarazos en adolescentes. Indicó que este resultado responde a un conjunto de políticas públicas vinculadas a la educación y a la formalización del empleo.

Lee también: Estereotipos, desigualdad y presión social: los retos que enfrentan las mujeres

“Todo este paquete social y económico del Estado está apuntando a una de las problemáticas que mayor desigualdad genera en las mujeres: el embarazo en la adolescencia. Diría que en 2025 el avance más destacado es la reducción de los embarazos adolescentes”, sostuvo.

Asistentes al panel Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades, moderado por Millizen Uribe. Foto: Eliezer Tapia / Alexis Monegro

Avances

Por su parte, la periodista Edith Febles consideró que en educación se han alcanzado avances históricos, tanto en recursos como en la aprobación de leyes para abordar problemáticas específicas, como la violencia estructural. También señaló progresos en el sector empresarial, con mayor reconocimiento e igualdad para mujeres en posiciones de liderazgo.

Mientras tanto, la empresaria Massiel Javier de Dotel enfatizó que no puede existir un cambio de mentalidad sin educación.

“Es imposible que exista un cambio de mentalidad donde no hay educación. Culturalmente hemos visto cómo ha evolucionado el desempeño de la mujer y cómo se han ampliado las oportunidades en distintos ámbitos. Todo eso es resultado de un cambio de mentalidad”, afirmó.

Añadió que la mujer dominicana está cada vez más preparada, consciente de su potencial y decidida a aportar a la sociedad.