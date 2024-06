Bachatero regresa con producción de Mayimba Music

Santo Domingo.- Con la distribución digital y administración de Mayimba Music, y producción musical de Martíres de León, vuelve al ruedo artístico el popular bachatero Mélido Zorrilla, quien tuvo una exitosa carrera musical durante la década de los 80 y parte de los 90.

“El come bofe”, “De aquí no me saca nadie”, “La malvada”, “Por qué te botó”, “No me mortifiques más”, “Bebiendo por mi morena”, “Te tienen envidia”, “Me tiene dormido”, “Bebiendo por ella”, “Ay mami ven”, “Que gusto más gusto”, y “El macho bueno soy yo”, son parte del repertorio reeditado del bachatero en el disco “Mi regreso”.

“No me dejes solo” es el nuevo tema de esta producción musical, y el único que no es un cover de todos los que forman parte de este álbum musical, el cual será promocionado por la empresa Mayimba Music.

Mélido Zorilla expresó su satisfacción con este nuevo disco titulado “Mi Regreso”, lo que lo ha motivado a entrar nuevamente de lleno en la música, ya que según sus propias palabras tenía un buen tiempo alejado del canto, oficio que acuñó con éxito en su momento.

De su lado, Martíres de León, productor musical del álbum, garantiza la calidad del mismo, catalogándolo como un disco “corta venas”, de aquellos que la gente escuchaba en centros nocturnos cuando estaba enamorada y una de esas canciones se identificaba con su caso.

“Este es un disco muy interesante, porque se trata de un álbum en el que llevamos a esta década canciones que fueron éxitos en los 80, con un poco de modernidad, pero sin quitarle su esencia”, dijo de León.