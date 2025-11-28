Badminton suma plata; softbol y vela, bronce

La dupla de Nairobi Jiménez y Clarissa Confident posan con sus medallas de plata de los Juegos Bolivarianos.

LIMA, Perú. Una medalla de plata y dos de bronce fue el resultado de República Dominicana en la quinta jornada de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos que se celebran Ayacucho, Perú.

La presea de plata la ganó el doble femenino de bádminton, con las atletas Nairobi Jiménez y Clarissa Confident, mientras que el equipo de softbol femenino ocupó el tercer lugar al superar a Bolivia en la disputa por el bronce, y el velerista Samuel Pérez Camacho logró el metal de tercer puesto en la modalidad IQFOIL.

Dupla plateada

Nairobi Jiménez y Clarissa Confident se quedaron con la medalla de plata en la modalidad de dobles femeninos al perder 2 sets por 0 ante las guatemaltecas Nikte Sotomayor y Diana Corletto en la última fecha del torneo de bádminton de los Juegos Bolivarianos.

Los parciales terminaron 21-11, 21-15 a favor de la pareja de Guatemala, que dejó saber su condición de favorita desde el inicio del partido, sin dar opciones a las jugadoras quisqueyanas.

“Este resultado es parte del proceso y retorno del bádminton. Estamos trabajando en una serie de aspectos que, por razones conocidas, estaban de lado”, señaló el entrenador Maikel Moreno, quien resaltó el trabajo del equipo dominicano.

Este viernes

Hoy inicia el torneo de de taekwondo, en Ayacucho, donde competirán cuatro atletas, mientras que el hockey sobre césped masculino entró a la disputa de las medallas.



Batazo de bronce

Eduarda Rocha lanzó primores en la victoria del seleccionado dominicano 10-0 ante Bolivia, para djudicarse la medalla de bronce de en softbolmfemenino de los Juegos Bolivarianos.

Velerista

Camacho ganó la medalla de bronce modalidad IQFOIL.

Terminó con un tiempo de 21 minutos y una puntuación neta de 18.

El velerista quisqueyano recibió dos puntos en tres de las ocho mangas y tres en cinco para anotarse el mejor tercer resultado.