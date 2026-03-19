Aidita Selmán reclama deuda millonaria tras éxito de “Rubby Pérez: El Espectáculo”

Santo Domingo.– A pesar del reconocimiento obtenido como Espectáculo del Año en los Premios Soberano 2026, la productora Aidita Selmán aseguró que aún enfrenta una situación económica pendiente relacionada con el montaje de “Rubby Pérez: El Espectáculo”.

Selmán denunció que la familia del artista mantiene una deuda de aproximadamente dos millones de pesos, monto que, según explicó, no ha sido saldado debido a retrasos y acuerdos que no se han materializado.

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La productora señaló que el pago ha sido postergado bajo la promesa de ventas de propiedades que, hasta el momento, no se han concretado. “Se ha ido alargando por una serie de inconvenientes.

Nos han prometido que se va a pagar con unas propiedades, pero esas ventas no se han dado”, indicó.

Frente a esta situación, Selmán reveló que ha tenido que asumir de su propio bolsillo parte de los compromisos económicos del evento, incluso recurriendo a préstamos para cumplir con el equipo de trabajo involucrado en la producción.

“En este negocio, cuando un proyecto falla financieramente, uno responde como puede: toma prestado, paga y luego intenta recuperarse”, explicó.

Aunque el espectáculo logró posicionarse como uno de los más destacados del año, la productora dejó claro que el éxito en escena contrasta con las dificultades económicas que aún quedan por resolver.