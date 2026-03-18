El comunicador Jochy Santos fue reconocido con el máximo galardón de los Premios Soberano 2026, el Gran Soberano, en una noche cargada de emociones y reconocimientos a la trayectoria del arte dominicano.

Al recibir la estatuilla, Jochy Santos expresó su profundo agradecimiento, destacando el apoyo de su entorno cercano y equipo profesional.

“Agradezco mucho esta distinción, como siempre, primero a Dios, a la familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo”, manifestó visiblemente emocionado.

El veterano comunicador también resaltó la coincidencia especial que marcó la fecha del reconocimiento, al señalar que el premio llegó el mismo día en que su programa «El Mismo Golpe con Jochy», en sus 30 años.

“Me siento muy contento justamente de recibir este premio en el día de hoy, que hoy cumple años nuestro programa. Un día como hoy hace treinta años”, expresó.

En su mensaje final, el también humorista y productor aprovechó el escenario para hacer un llamado a la reflexión sobre el ejercicio de la comunicación en el país.

“Que por favor ya la comunicación de nuestro país haya un poquito más de nivel de respeto, de valor”, dijo, abogando por contenidos más responsables y constructivos.

Con este galardón, Jochy Santos consolida una carrera de décadas marcada por su estilo cercano, humor inteligente y aporte sostenido a los medios de comunicación, reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas y respetadas del país.

El Gran Soberano representa el mayor reconocimiento que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), en honor a figuras que han dejado una huella trascendental en el arte y la comunicación dominicana.

Sobre Jochy Santos

José Luis De los Santos Marte (Santo Domingo, Distrito Nacional; 6 de junio de 1954), más conocido como Jochy Santos, es un locutor, presentador, actor y humorista dominicano. Santos es considerado como el pionero en programas radiales interactivos mezclados con humor en la República Dominicana.​

Santos saltó a la fama de su país como copresentador de un programa nocturno llamado «El Show de la Noche» junto al también presentador J. Eduardo Martínez a finales de los años 1980. Desde 1996 hasta 2000, se consolidó popularmente con su particular modo de hacer radio en el programa «Botando El Golpe» (actualmente «El Mismo Golpe con Jochy»). Desde 1999 en televisión por segunda ocasión con su programa Divertido con Jochy. Recientemente Tiene un Nuevo programa que se llama Es Temprano Todavía Con Jochy Por Color Visión​

Es muy conocido por su peculiar risa, que consiste en repeticiones prolongadas y haciendo pausas a modo de carcajada