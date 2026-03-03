Tragedia por balas en Estados Unidos sigue afectando a todos, incluso a dominicanos

Entre enero y febrero de este año (59 días), casi 2,000 personas murieron a tiros en Estados Unidos y más de 3,300 resultaron heridas, algunas de ellas muy graves. Los datos vienen del Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington DC.

Entre las víctimas hay dominicanos, como Juan Peña, un joven de 18 años asesinado en El Bronx, y Francisca Núñez, gravemente herida en la calle 204 con Broadway, en el Alto Manhattan. Actualmente viven en Estados Unidos 2.4 millones de dominicanos, lo que representa el 84 % de los dominicanos en el exterior, según el Instituto del Dominicano en el Exterior (Index).

La violencia también afecta a los más jóvenes:

Menores de 11 años: 27 muertos y 71 heridos, entre 12 y 17 años: 131 muertos y 348 heridos, algunos graves, policías: 10 muertos y 56 heridos.

Para tener una idea más grande del problema, en 2025:

Más de 40,000 personas recibieron disparos en todo Estados Unidos, 14,600 murieron y 26,100 resultaron heridas, más de 24,000 se suicidaron con armas de fuego, entre los niños: 224 menores de 11 años murieron y 461 resultaron heridos, entre adolescentes (hasta 17 años): 1,030 muertos y 2,733 heridos.

Además, se registraron 407 tiroteos masivos, cada uno con cuatro o más víctimas entre muertos o heridos (sin contar al tirador).

La violencia armada sigue siendo una crisis que afecta a todos, sin importar edad, profesión o nacionalidad, y los dominicanos en EE. UU. no están exentos.