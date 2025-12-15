Banco Central destaca alza en flujo remesas

Entre enero y noviembre de 2025 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$10,780.8 millones, aumentando US$1,028.3 millones (10.5 %) en comparación con el mismo período del año anterior, informó el Banco Central.

Particularmente, indicó la entidad, en el mes de noviembre se recibieron US$889.5 millones, un incremento de US$48.7 millones (5.8 %) respecto a noviembre de 2024. Cabe destacar que, estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.

El BCRD explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.7 % de los flujos formales del mes de noviembre, unos US$669.8 millones.

En ese sentido, vale resaltar que, el índice de gestores de compras (PMI por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM por sus siglas en inglés) registró un valor de 52.6 en dicho mes, superior al 52.4 observado en octubre, indicando un mayor dinamismo en el sector servicios, donde se emplea gran parte de la diáspora dominicana.

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de noviembre, como España, por un valor de US$56.9 millones, un 6.9 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere.

Por su parte, Haití contribuyó con 1.5 % del total de flujos recibidos, mientras que Italia y Suiza aportaron el 1.3 % cada uno. En el resto de la recepción de remesas se distinguen Canadá y Francia.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 51.0 % durante noviembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 9.8 % y 7.2 %, respectivamente.

Un Apunte

Estabilidad

Estos ingresos de divisas contribuyen en mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que al 31 de noviembre de 2025 la moneda nacional se depreció 3.5 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2024.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales.