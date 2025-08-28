En el IMAE en julio 2025, se observan variaciones positivas en la mayoría de las actividades económicas.

El Banco Central de la República Dominicana informó que las cifras preliminares del indicador mensual de actividad económica (IMAE) correspondientes al mes de julio de 2025 muestran una expansión interanual de 2.9 %, superior a la variación interanual de 1.1 % registrada en el mes de junio.

Indicó que esta variación positiva está sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de las actividades minería, zonas francas, construcción y servicios; dentro de este último, sobresalen las actividades de servicios financieros, hoteles, bares y restaurantes, energía y agua y transporte y almacenamiento.

De esta manera, precisó la entidad reguladora, el crecimiento acumulado de la economía en el período enero-julio 2025 se ubica en 2.4 % con respecto al mismo período del año anterior.

Observó que como se ha evidenciado en ocasiones anteriores, la economía dominicana ha mostrado resiliencia ante escenarios adversos. Las recientes medidas de estímulo aprobadas por la Junta Monetaria, mediante un programa de liquidez de RD$81,000 millones, ya presentan avances relevantes.

Precisó que aA dos meses de su implementación, el Banco Central ha ejecutado RD$48,451 millones (cerca del 60 %), quedando disponibles aproximadamente RD$32,000 millones con vocación de seguir apoyando a los sectores productivos en lo que resta del año.

Al analizar el resultado del IMAE en julio de 2025, se observan variaciones interanuales positivas en la mayoría de las actividades económicas.

Puedes leer: Destacan alza de los empleos en el país

Con respecto a la minería, la misma experimentó una variación interanual de 21.0 % en el mes de julio, asociado al incremento en los volúmenes extraídos de oro y plata en dicho mes, situando el crecimiento acumulado de esta actividad en 5.1 % en enero-julio.

Dentro del sector industrial, se destaca el desempeño de la manufactura de zonas francas, la cual registró un incremento interanual de 7.1 % en julio 2025, incidiendo en este comportamiento la demanda externa de los bienes producidos bajo este régimen.

En este sentido, las exportaciones de zonas francas se incrementaron en 5.0 % en el referido mes, para un total de US$805.8 millones, acumulando US$5,057.8 millones durante el período enero-julio.

En lo que respecta al valor agregado de hoteles, bares y restaurantes, esta actividad presentó una variación interanual de 4.4 % en julio de 2025, debido principalmente a la llegada de pasajeros no residentes, la cual exhibió un crecimiento de 6.5 % en el mes de julio.

Este desempeño obedece en gran medida al aumento en el flujo aéreo de extranjeros no residentes provenientes de América del Sur, por las medidas implementadas por el Ministerio de Turismo de promoción turística y fortalecimiento de la conectividad.