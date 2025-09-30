Santo Domingo.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció este lunes que, en su reunión de política monetaria de septiembre, decidió reducir su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos, pasando de 5.75 % a 5.50 % anual.

La entidad también disminuyó la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) de 6.25 % a 6.00 % anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados (Overnight) se mantuvo sin cambios en 4.50 % anual.

De acuerdo con el BCRD, la medida busca propiciar condiciones monetarias más flexibles que contribuyan a dinamizar la demanda interna, en un entorno internacional donde las tasas de interés tienden a la baja y persisten señales de moderación en el crecimiento global.

En el ámbito local, la inflación interanual se situó en 3.71 % en agosto, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, mientras que la inflación subyacente fue de 4.32 %. Además, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento de 2.3 % en enero-agosto de 2025.

El Banco Central informó que hasta septiembre se han desembolsado RD$ 62 mil millones de los RD$ 81 mil millones aprobados en junio como parte del programa de provisión de liquidez, lo que ha favorecido la expansión del crédito privado, que crece a un ritmo superior al 8.5 %.

La institución proyecta que la economía dominicana recupere un mayor dinamismo en los próximos trimestres y alcance un crecimiento entre 4.0 % y 5.0 % en 2026, apoyada en la coordinación de políticas monetarias y fiscales, así como en el buen desempeño del turismo, las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera directa.