El presidente ejecutivo del Banco de Reservas afirmó este jueves que la institución financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional.

El doctor Leonardo Aguilera, al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” que realiza Banreservas, dijo que el Banco se mantiene a la vanguardia de estándares internacionales y las rigurosas prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.

“Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, manifestó.

El ejecutivo bancario puntualizó que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayoría de los países como una conducta sancionada, siendo quizás la más compleja, minuciosa, especializada y de difícil detección.

En su discurso de apertura del Congreso, el doctor Aguilera resaltó que la República Dominicana se encuentra entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas para medir este marco regulatorio de cumplimiento.

“Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares”, citó.

Aguilera refirió que este 2025, el auge de criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en detección que persiguen establecer fuertes mecanismos de control para minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales.

Indicó que Banreservas ha adoptado y seguirá tomando una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevención del lavado de activos procedentes de actividades ilícitas.

Añadió que estas medidas le permiten al banco estar varios pasos por delante de los delincuentes para impedir que el crimen organizado utilice la institución financiera para blanquear capitales.

Durante el foro se dictaron varias conferencias entre ellas: “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activo: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional”, a cargo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.