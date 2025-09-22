SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, informó este viernes que la entidad ha destinado RD$21,000 millones al financiamiento del sector construcción, y proyectó que dicha cartera continuará creciendo de manera sostenida gracias a la confianza de los empresarios.

Durante un desayuno empresarial en Santo Domingo, Aguilera adelantó que el Banco prevé cerrar el año con un incremento de RD$13,200 millones en su cartera de crédito empresarial y con un aumento de RD$14,500 millones en los depósitos.

El ejecutivo explicó que el impulso al sector construcción está vinculado con la política del presidente Luis Abinader de fomentar el desarrollo económico, con énfasis en la financiación de viviendas de bajo costo.

Puedes leer: Senado convoca sesión para este martes y ratifica acuerdo de cooperación con el Tribunal Constitucional

Al destacar que la construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, subrayó su efecto multiplicador en la creación de empleos y en la mejoría de la calidad de vida de miles de dominicanos.

Aguilera dijo a los empresarios presentes que Banreservas ofrece “líneas de crédito competitivas, asesoría especializada, plataformas digitales de última generación y un equipo humano comprometido con su éxito”, acompañándolos en cada etapa de su crecimiento.

Finalmente, reafirmó que la misión de Banreservas es poner al alcance del sector productivo soluciones financieras innovadoras, ágiles y seguras, que contribuyan a fortalecer el desarrollo del país.