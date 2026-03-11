Banco Popular Dominicano celebra reunión anual y premia a los gerentes más destacados de 2025

El Banco Popular Dominicano celebró su tradicional Reunión Anual de Gerentes, un encuentro en el que reconoció el liderazgo, la disciplina y el compromiso de su talento gerencial, cuyo ejercicio responsable y apegado a valores ha permitido a la organización bancaria obtener resultados históricos y consolidar su liderazgo en el sistema financiero dominicano.

La actividad reunió a 1,438 gerentes y ejecutivos del Banco Popular y las distintas filiales del Grupo Popular en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se compartieron los principales logros alcanzados durante el último ejercicio social y se reafirmó la visión institucional orientada a continuar generando crecimiento económico, innovación financiera y valor compartido para la sociedad dominicana.

Valores que guían el liderazgo

El señor Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, felicitó al cuerpo gerencial por su dedicación, talento y compromiso con los valores institucionales que guían a la organización financiera y a sus Consejos de Administración: “Cada decisión bien tomada, cada equipo bien conducido y cada meta superada han aportado a preservar la confianza que durante más de seis décadas han depositado nuestros clientes y la sociedad dominicana en nuestra institución”, dijo el señor Grullón.

El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, agradeció al cuerpo gerencial por su liderazgo y su capacidad para ejecutar la estrategia institucional con disciplina y coherencia: “Cuando una organización logra combinar disciplina con propósito, eficiencia con humanidad y ambición con principios, los resultados dejan de ser una meta y se convierten en una consecuencia”, indicó el presidente ejecutivo del Popular.

En tanto, el señor René Grullón, presidente ejecutivo de Grupo Popular, destacó la importancia de identificar nuevas oportunidades de expansión desde la casa matriz con una mirada de largo plazo: “Tenemos que pensar en los próximos ciclos de crecimiento, anticipar dónde se estarán creando las oportunidades que marcarán las próximas décadas. Debemos trabajar con visión de mediano y largo plazo, con disciplina y con sentido estratégico”, expresó el presidente ejecutivo de Grupo Popular.

La vicepresidenta ejecutiva sénior de Gestión Humana, Transformación Cultural, Administración de Créditos y Cumplimiento, Antonia Antón de Hernández, afirmó que “las organizaciones que trascienden en el tiempo lo hacen gracias a personas que asumen el liderazgo con sentido de propósito, con un compromiso genuino con la excelencia y con la convicción de que cada decisión debe contribuir a construir una institución más fuerte, más confiable y preparada para el futuro”.

Sus palabras fueron pronunciadas durante el acto de reconocimiento a la trayectoria del señor Rafael A. Del Toro, vicepresidente ejecutivo sénior de Gobierno Corporativo, Relaciones con Accionistas y Economía, quien se acogió al retiro voluntario, ocasión en la que también resaltaron las cualidades profesionales y humanas de quien asumirá sus funciones a partir de julio próximo, el señor Manuel Grullón Hernández.

Gerentes galardonados

Durante la actividad se premió a los gerentes más destacados durante 2025, cuya labor sobresalió por sus resultados y el apego a los valores institucionales.

La señora Marisol Muñoz, gerente de División Banca Privada, ganó el Premio a la Excelencia “Alejandro E. Grullón E.”; el señor Wilson Santana, gerente de División Configuración y Parámetros, obtuvo el Premio a la Eficiencia “Pedro A. Rodríguez”; y el señor Sebastián Pichardo, gerente de División Mercadeo Analítico y Operativo, recibió el Premio Valores “Manuel A. Grullón”.

Fueron nominados a estos importantes premios los gerentes Rosanna Checo, María Ertola, Lohanmy Minaya, Jeremy Fernández, Oscar Bogaert y Stephanie Féliz.

Además, recibieron distinción gerencial los señores Oscarina Álvarez, Eleni de Castro, Angie Figueroa, Fernando Tavárez, Raquel León, Robert Féliz, Juan Jiménez, Yury Aracena, Pablo Méndez, Diani López, Stephani López, Gadiel Borges, María Muñoz, Rita García, Javier Gautier, Wendy Florencio, Juan José Michél, Roseiby Dájer, María Amelia Auffant y Richard Ozuna. Asimismo, fueron también distinguidos los señores gerentes Yoan Martínez, Jenry Báez, Javid Ulloa, Francisco Betances, Emilio Santos, Gilberto Ramos, Nicole Nadal, Caonabo Castillo, Richelis Valdez, Judith Reynoso, Patricia Martínez y Franklin Cruz.

Ingresaron a formar parte del programa de desarrollo gerencial Altos Potenciales los señores Laura Báez, Binio Brea, Leonel Ng, Pedro Pujols, Franklin Tavárez, Abel Castellanos, María Rodríguez, Wendy Diaz, Osvaldo Ortega, Somairis Medrano, Crist Nivar, Juan Podestá, Luis Ramos, Denisse Portes, Alberto Zapata, Jorge Luis Sánchez, Rosseli Melgarejo, Jadin Paulino, Ángel Merejo, Ramón Rodríguez y Alejandro Guzmán.