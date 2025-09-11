¡Banreservas apoya con firmeza el turismo como motor económico!

Con el destacado rol desempeñado por el turismo en la economía se trata de una nota de aliento el respaldo al desarrollo de esa industria anunciado por el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera.

El turismo representa una de las principales fuentes generadoras de divisas y de creación de empleo, en cuyo crecimiento Banreservas ha tenido un papel de primer orden en la promoción y financiamiento de proyectos. Que su actual presidente decidiera mantener el apoyo de la entidad al sector representa un compromiso que merece exaltarse.

Tras la pandemia que paralizó la industria y el comercio a nivel global, el turismo fue el primer sector en sacar la cara por la recuperación económica del país.

Estimula que Aguilera reconozca el gran impacto del turismo y su compromiso de impulsarlo a través de la inversión y el financiamiento de proyectos.