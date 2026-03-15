Remesas suman US$1,870.4 millones en los primeros dos meses de 2026

Santo Domingo. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que entre enero y febrero de 2026 las remesas recibidas en el país alcanzaron US$1,870.4 millones, lo que representa un aumento interanual de 1.0 %.

De acuerdo con la entidad, en febrero se recibieron US$887.6 millones, monto menor en US$29.4 millones respecto a febrero de 2025 y US$95.2 millones menos que en enero de este año, debido a que enero suele registrar un mayor flujo de remesas por las visitas de dominicanos no residentes durante las festividades de fin de año.

El BCRD explicó que el comportamiento de las remesas responde al complejo entorno internacional, marcado por conflictos en Medio Oriente que han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

Asimismo, indicó que el 83.4 % de las remesas recibidas en febrero provino de Estados Unidos, equivalentes a US$663.5 millones, país donde el desempleo general se ubicó en 4.4 % en febrero, ligeramente por encima del 4.3 % registrado en enero de 2026, con una pérdida neta de 92,000 empleos.

En el caso de la población latina, la tasa de desempleo alcanzó 5.2 %, superior al 4.9 % observado en enero. No obstante, el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró 56.1 en febrero, por encima del 53.8 de enero, lo que indica expansión del sector servicios, área que concentra una proporción importante del empleo de la diáspora dominicana.

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Remesas desde otros países

El Banco Central destacó también la recepción de remesas por canales formales desde otros países, entre ellos España, con US$46.7 millones, equivalentes al 5.9 % del total, siendo el segundo país con mayor presencia de la diáspora dominicana.

También se registraron envíos desde Italia y Suiza, con 1.2 % y 1.0 % de los flujos recibidos, respectivamente. En el resto de los envíos se destacan países como Haití, Canadá y Panamá, entre otros.

Distribución por provincias

Respecto a la distribución de las remesas, el BCRD indicó que el Distrito Nacional recibió 48.0 % del total en febrero, seguido por Santiago con 10.5 % y la provincia Santo Domingo con 6.6 %.

Esto significa que casi dos tercios de las remesas (65.1 %) se concentran en zonas metropolitanas del país.

Proyecciones para 2026

El Banco Central señaló que el crecimiento de 1.0 % en las remesas entre enero y febrero está en línea con sus proyecciones para 2026, que estiman un incremento interanual de 3.5 %, menor al observado en 2025, considerando la entrada en vigor en enero del nuevo impuesto a los envíos desde Estados Unidos y la incertidumbre del entorno internacional.

La institución prevé además una evolución favorable de los ingresos de divisas durante el año, impulsada por turismo, inversión extranjera directa (IED), exportaciones y remesas.

En cuanto a las remesas, se estima que alcancen alrededor de US$12,200 millones en 2026, mientras que la inversión extranjera directa podría superar los US$5,000 millones.

Según el BCRD, estos mayores flujos externos han contribuido a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio, de modo que al 28 de febrero de 2026 la moneda nacional se apreció 5.2 % frente al dólar estadounidense en comparación con diciembre de 2025.

Las reservas internacionales se ubicaron al cierre de febrero en US$16,180.7 millones, equivalentes al 12.2 % del producto interno bruto (PIB) y suficientes para cubrir 5.7 meses de importaciones, niveles por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).