Fallece cliente dentro de sucursal de Banreservas en la avenida Independencia

Santo Domingo.– Un cliente perdió la vida la tarde de este viernes mientras realizaba gestiones en la sucursal del Banco de Reservas ubicada en la avenida Independencia, conocida como la oficina Americana.

Banreservas confirmó el suceso a través de un comunicado, en el que informó que el personal activó de inmediato los protocolos internos de emergencia al percatarse de la situación.

El cliente recibió asistencia dentro de la misma oficina hasta la llegada de los equipos médicos.

Acciones adoptadas por la entidadComo medida preventiva y para facilitar los procedimientos correspondientes, el banco dispuso la suspensión de las operaciones presenciales en esa sucursal durante el resto de la tarde.

Puedes leer: CNM designa cinco nuevos jueces para la Suprema Corte

“La oficina permanecerá cerrada mientras se concluyen las diligencias necesarias”, indicó la institución en su nota oficial, donde también expresó su pesar por el fallecimiento.

Sin detalles sobre la identidadLa entidad no ofreció datos sobre la identidad del cliente ni sobre la causa del deceso, limitándose a confirmar que el caso fue manejado bajo los lineamientos protocolares establecidos.

Banreservas transmitió sus condolencias a los familiares y allegados del ciudadano y agradeció la comprensión de los usuarios afectados por la interrupción temporal de los servicios.

Reacciones

El hecho provocó sorpresa entre los clientes y empleados que se encontraban dentro de la sucursal al momento del incidente.

No obstante, la entidad afirmó que la situación fue manejada con discreción y respeto.

Las autoridades no han ofrecido informaciones adicionales sobre el caso hasta el momento.