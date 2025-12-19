Los nuevos jueces son: Edison Francisco Alarcon Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Aurelio Victoria, quienes son de carrera. La matrícula la completan Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez.

Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el jefe de Estado, Luis Abinader, seleccionó este viernes a los cinco nuevos jueces que ocuparán los vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Los magistrados designados son Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez, quienes fueron escogidos tras concluir el proceso de evaluación y vistas públicas.

Tres de los seleccionados pertenecen a la carrera judicial y se desempeñaron como jueces de cortes de apelación, mientras que los demás dos corresponden a la cuota de abogados en ejercicio, conforme a los criterios establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República.

Alarcón Polanco y Ureña Núñez ejercían como jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en tanto que Hernández Victoria formaba parte de la Primera Sala de la Cámara Penal de la misma jurisdicción.

Por su parte, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez son juristas y académicos de reconocida trayectoria. Vásquez Castro es especialista en derecho económico y tributario, mientras que Rodríguez cuenta con amplia experiencia en el ámbito del derecho público.

El CNM informó que en la selección se tomó en cuenta el principio de participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión del Estado, en cumplimiento del artículo 39, numeral 5, de la Constitución.

Asimismo, fue designada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la alta corte, conforme al párrafo I del artículo 180 de la Carta Magna.

La juramentación de los nuevos jueces fue convocada para el próximo lunes 22 de diciembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

La sesión del CNM, celebrada tras la conclusión de las vistas públicas y convocada por el presidente Abinader, contó con la participación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la magistrada Nancy Salcedo Fernández, así como el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo. Los miembros estuvieron asistidos por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.