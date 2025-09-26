Banreservas fortalece su liderazgo en inversiones turísticas en Miches tras Top Resa 2025

París.– El Banco de Reservas reafirmó su papel como principal financiador del turismo en Miches, al sostener más de 20 encuentros de negocios con cadenas hoteleras internacionales durante la feria International French Travel Market (IFTM) – Top Resa 2025, celebrada del 23 al 25 de septiembre en París.

De acuerdo con la entidad, las negociaciones alcanzadas aportarían más de 5,700 nuevas habitaciones hoteleras a Miches, destino turístico que se consolida como uno de los polos emergentes de mayor dinamismo en la República Dominicana. Actualmente, el 70 % de las inversiones en esa zona son canalizadas a través de Banreservas, lo que ratifica su condición de principal motor de desarrollo turístico en el área.

La delegación de Banreservas estuvo encabezada por Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios, y Deyanira Pappaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos, quienes junto a otros ejecutivos sostuvieron reuniones con inversionistas interesados también en desarrollar proyectos en otras regiones del país. Estos acuerdos buscan generar empleos, dinamizar la economía y consolidar a la República Dominicana como referente turístico en el Caribe.

Además, los representantes de Banreservas visitaron la sede de la cadena hotelera Accor, que contempla al país dentro de sus planes de expansión regional.

En su 46.ª edición, Top Resa tuvo como invitada de honor a la República Dominicana y reunió a más de 170 destinos internacionales, tour-operadores, empresas e inversionistas.

Banreservas mantiene su liderazgo como aliado estratégico del turismo, con una cartera crediticia que concentra el 44 % de los préstamos del sector a nivel nacional, respaldando proyectos de gran envergadura como Punta Bergantín en Puerto Plata, Port Cabo Rojo en Pedernales y múltiples desarrollos en Miches.