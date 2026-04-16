RD$12,000 millones para el arroz: Banreservas financiará producción 2026-2027

La Vega.– Un total de RD$12,000 millones serán colocados en el sector arrocero para financiar la producción correspondiente al período 2026-2027, en un intento por sostener los precios y evitar tensiones en el mercado.

Los fondos serán canalizados a través del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), con una tasa preferencial de 7%, subsidiada por el Estado durante 10 meses.

El anuncio lo hizo el presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, quien aseguró que el financiamiento para el Programa de Pignoración de Arroz busca mantener el flujo de producción y la rentabilidad del sector.

“Esta tasa, no solo preferencial sino altamente competitiva, reafirma el programa como una herramienta eficaz para garantizar la estabilidad de precios”, sostuvo.

El programa de pignoración de arroz es una de las principales herramientas de financiamiento del agro, en un contexto donde el cultivo representa más del 20% del valor de la producción agropecuaria y genera más de 300,000 empleos en el país.

En ese sentido, Aguilera recordó que Banreservas ha destinado más de RD$96,000 millones a este programa, con desembolsos que superan los RD$83,000 millones, lo que posiciona a la entidad como el principal financiador del sector.

Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Francisco Espillat, destacó que el arroz sigue siendo un pilar clave para la seguridad alimentaria.

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“El arroz no solo garantiza la alimentación del pueblo dominicano, sino que también incide en la estabilidad económica y social del país”, afirmó.

Representantes del sector, como Fausto Pimentel (Adofa) y Marcos Rodríguez (Fenarroz), coincidieron en que el financiamiento impacta toda la cadena productiva y ayuda a evitar distorsiones en los precios.