Santiago.– El Centro Cultural Banreservas Santiago abrió oficialmente sus primeras exposiciones: “Caminos de luz, caminos de tierra” , del maestro fotógrafo Domingo Batista, y “Cibaeños en la Colección de Artes Visuales de Banreservas” , una muestra que reúne obras de figuras esenciales del arte regional.

Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa, destacó que este nuevo espacio cultural nació para proyectar y unir diversas expresiones artísticas, desde pintura y escultura hasta literatura y fotografía, en un entorno concebido para el enriquecimiento espiritual.

“Con ambas exposiciones queremos resaltar la importancia que tiene este nuevo hogar del arte en todas sus manifestaciones”, señaló Díaz.

Domingo Batista agradeció al Centro Cultural Banreservas por la oportunidad de compartir su obra, mientras que Gladialisa Pereyra, gerente de Cultura de Santiago, afirmó que la muestra visual del fotógrafo trasciende la retrospectiva para convertirse en un diálogo sensorial con el alma del paisaje dominicano. Subrayó que cada imagen expresa amor por el país y reafirma la belleza como parte de la identidad.

La exposición de Batista fue curada por el Centro León, institución que resguarda los fondos del reconocido artista.

Gina Rodríguez, directora del Museo de Arte de Santiago, explicó que la exhibición “Cibaeños en la Colección de Artes Visuales de Banreservas” rinde homenaje a grandes creadores de la región norte, entre ellos Cuquito Peña, Alberto Ulloa, Carlos Hinojosa, Danicel, Justo Susana, Antonio Guadalupe, Rafy Vásquez, Marianela Jiménez, Dionisio Pichardo, José Félix Moya, Rosa Tavárez, Jorge Severino y Cándido Bidó.

Rodríguez sostuvo que esta colección reafirma el compromiso de Banreservas con la preservación del arte nacional, especialmente del Cibao, tierra fértil de algunos de los artistas más influyentes del país.

Las exposiciones estarán abiertas al público hasta marzo en el histórico edificio del antiguo Hotel Mercedes, actual sede del Centro Cultural Banreservas Santiago.



La ceremonia inaugural reunió a destacadas figuras del arte y la cultura, autoridades, artistas, empresarios y ejecutivos de Banreservas.

Próximas actividades

Durante diciembre, el centro ofrecerá una variada agenda que incluye la puesta en circulación del libro de Domingo Batista el viernes 12, a las 6:00 pm, entre otros eventos.