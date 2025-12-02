Banreservas renueva el Hotel Mercedes: Un faro del arte y la cultura en Santiago

La conversión en un centro cultural del antiguo hotel Mercedes, de Santiago, es una iniciativa del Banco de Reservas que merece resaltarse. De un espacio para alojamiento, fiestas, encuentros sociales y otras actividades el establecimiento devino, por el abandono, en una ruina.

Hasta que el Reservas decidió su recuperación para convertirlo en faro del arte y la cultura en Santiago y el Cibao, el icónico hotel era una suerte de refugio de menesterosos. Con la recuperación el inmueble vuelve a ser uno de los más valiosos y un referente del centro histórico de Santiago.

En 1991 la estructura había sido declarada patrimonio nacional. El proyecto que se acaba de inaugurar con la presencia del presidente Luis Abinader se inició bajo la gestión en el Reservas de Samuel Pereyra. El entonces vicepresidente de Comunicaciones, Wilson Rodríguez, jugó un papel fundamental para que la clase artística y cultural de Santiago y el Cibao contara con un espacio representativo para exhibiciones y sus distintas actividades.

El centro cultural que con tan sentido entusiasmo ha exaltado el actual presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera, cuenta con un museo dedicado a la colección de artes visuales del banco, con obras de grandes maestros nacionales.

También un espacio para la música en vivo, bohemia, teatro y actividades comunitarias. Un espacio concebido e impulsado por la gestión de Pereyra e inaugurado por la de Aguilera para llenar todos los requisitos en lo concerniente al arte y la cultura en el Cibao.