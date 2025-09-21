Basket superior distrital con tres grandes choques

El certamen de mayor tradición a nivel de baloncesto en República Dominicana, el Torneo de Baloncesto Superior del Distrtio Nacional, abre el telón este domingo en territorio dominicano con tres partidos.

El remozado Palacio de Voleibol Ricardo Georiber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte abrirá sus puertas desde las 3:00 de la tarde con el primer choque entre el club Millón Yireh contra el club Los Prados.

El segundo compromiso será entre San Lázaro y Huellas del Siglo, programado para las 5:00 de la tarde.

Mientras que en el último partido de la jornada será medirán los clubes Rafael Barias y San Carlos a las 7:00 de la noche.

Millón vs Los Prados

Los Millonarios ocuparon la última posición con un triunfo y una derrota, y Los Prados registraron tres victorias y siete derrotas.

Los pradenses cuentan con los servicios del aguerrido armador Eddy Mercedes, quien tendrá responsabilidad de armar el juego y colaborar en ofensiva.

También cuentan con la presencia de jóvenes jugadores que tendrán que dar un salto al frente esta temporada como Jeffrey Abreu, Carlos Pérez y Kelvin Ramírez.

Sus refuerzos son los norteamericanos BJ Fitzgerald y Daytone Jennings.

Carlos Payano será su dirigente.

Los millonarios saldrán a la duela encabezados Emmanuel Martínez, quien demostró el año pasado sus condiciones anotadoras.

Ante las ausencias de Eddy Polanco, quien jugará con San Carlos y LJ. Figueroa, quien verá acción con el Barias; el Millón otra vez dependerá de jugadores con poca experiencia en el patio, incluyendo a Jesse Zarzuela y Alexis Reyes, ambos con experiencia en primera división de NCAA.

Sus refuerzos son Mike Watkins y Quinton Rose.

Su dirigente es el argentino Daniel Maffei.

Liz con San Lázaro

El capitán de la selección nacional de baloncesto, Víctor Liz, vuelve en calidad de refuerzo al TBS Distrito.

Tras dos años y un título con Bameso, ahora representará los colores del club San Lázaro.

Y desde su primer día de prácticas dejó saber a los demás equipos que “va por ellos”.

Andersson García, Novato del Año de la Liga Nacional de Baloncesto, es el otro refuerzo de los lazareños, que además contarán un buen núcleo de nativos para competir desde el primer día.

Su capitán Edgar Tejeda, Randy Bautista, Jordan Gerónimo, Anderson Mirambeaux, Gerald Abreu y Yeikson Montero.

Julio César Javier “Ayata” tomará las directrices del equipo.

Leandro Cabrera, Anphernee Acevedo, Darwin Cabrera, Oliver Bautista y Miguel Evangelista son algunos de los nombres a considerar entre los nativos por el Club Huellas del Siglo, que serán dirigidos por el ex NBA, Luis Flores.

El experimentado Timmy Bond y Anthony Lawrence Jr. fungirán serán los refuerzos.

Dos de los equipos más tradicionales en el torneo, Rafael Barias y San Carlos prometen dar un buen espectáculo en el juego del cierre.

Villacon y San Carlos

Los de Villacon, vienen con todo para este torneo, guiados por Brayan Ramírez, LJ Figueroa, Eusebio Suero, Dimas Carrasco y el debutante Edgar Sosa.Los refuerzos del Barias son Jeff Allen y Austin Trice.

Serán dirigidos por Yoel Feliz.

La tropa sancarleña tiene tres jugadores con estirpe de selección nacional en sus filas, encabezados por Juan Guerrero, Eddy Polanco y Anyeuri Castillo.

Estarán acompañados por los veteranos Kevin Pérez, Manuel Guzmán y el versátil jugador Kevin Mateo.

Jeison Valdez retornará con San Carlos y el conocido Tyran De Lattibeaudiere.

El nativo de Santiago, Víctor Peña será el capataz de San Carlos.