Dúo Jokic-Murray implacable con Suns

de los Denver Nuggets, Michael Malone, dijo que fue alrededor de diciembre cuando pensó que este podría ser un equipo con calibre de campeonato. Jamal Murray fue un creyente incluso antes. Como en 2019.

“Cuando estamos sanos, sabemos lo que podemos hacer”, dijo el armador de Denver. “Solo necesitamos a todos en la cancha. Siempre hemos tenido el potencial”.

Después de ver a los Nuggets aplastar a los Suns en el Juego 6 para hacerse con las semifinales de la Conferencia Oeste, es difícil discutir con él.

Nikola Jokic anotó 32 puntos y terminó con un triple-doble, Murray agregó 26 y los Nuggets están en la final de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2020 después de vencer a los Phoenix Suns 125-100 en el Juego 6 para asegurar la serie. Denver nunca ha llegado a las Finales de la NBA.

Los Nuggets, cabeza de serie, jugarán contra el ganador de la serie Lakers-Warriors. Los Lakers tienen una ventaja de 3-2.

Jamal Murray

No importa quién avance en la otra serie, es probable que los Nuggets reciban menos prensa que su oponente. Los Lakers cuentan con LeBron James y Anthony Davis. Los Warriors tienen a Steph Curry.

“Puedes sentarte allí y luchar y quejarte, o puedes abrazar quiénes somos y lo que tenemos”, dijo Malone. “Prefiero no perder el tiempo con todos los expertos que nos descartan o no nos dan el respeto que merecemos como equipo”.

Malone dijo que los críticos de los Nuggets tienen un argumento válido.

“Hay una cosa que no hemos hecho”, dijo Malone. “Hasta que ganemos un campeonato, la gente seguirá diciendo (cosas negativas) sobre nosotros. Eso es lo que nos impulsa, ganar un campeonato. Llegar a las finales de la Conferencia Oeste no es suficiente. Llegar a las finales no lo hace.

“Es ganar un campeonato”.

Los Nuggets, liderados por el combo Jokic-Murray, parecen pensar que tienen las habilidades para lograrlo.

Jokic ya ha tenido cuatro triples-dobles esta postemporada en 11 juegos, contribuyendo con 32 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes en el Juego 6. Murray ha vuelto a jugar en un nivel de élite luego de su lesión en el ligamento cruzado anterior. El equipo también cuenta con excelentes jugadores de rol en Kentavious Caldwell-Pope, Aaron Gordon y Michael Porter Jr.

Esa profundidad era algo que los Suns simplemente no podían igualar, particularmente después de que Chris Paul y Deandre Ayton sufrieron lesiones.

Los Nuggets lo aprovecharon al máximo.

“Cuando juegas contra un equipo con la espalda contra la pared, enfrentando la eliminación, simplemente no puedes aparecer y pensar que puedes llegar a este juego”, dijo Malone. “No queríamos ser contragolpeadores. Queríamos salir y atacar primero”.