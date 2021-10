Bate de Rosario es el más rabioso entre los Bravos

LOS ÁNGELES.- Detrás del bate al rojo vivo de Eddie Rosario, los Bravos de Atlanta están a una victoria de su primera aparición en la Serie Mundial desde 1999.

Rosario conectó dos jonrones en su segundo juego de cuatro hits de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y seis lanzadores de Atlanta se combinaron en un cuatro hits, dando a los Bravos una victoria por 9-2 el miércoles para una ventaja dominante de 3-1 en el playoff al mejor de siete.

El quinto juego es hoy jueves en Los Ángeles. El año pasado, los Dodgers también perdían 0-2 y 1-3 contra Atlanta en la SCLN antes de recuperarse para ganar tres juegos consecutivos en un sitio neutral en Arlington, Texas.

«Como vimos el año pasado, ganar un juego es difícil, especialmente contra un equipo veterano como este que estamos jugando», dijo el mánager de los Bravos, Brian Snitker. «Pero me siento bien con nuestro club por lo que experimentamos el año pasado y por dónde están estos muchachos».

Adam Duvall y Freddie Freeman también conectaron cuadrangulares para los Bravos empatar un récord de franquicia de postemporada.

«Siento que todos realmente se han agachado y se han esforzado y todos están realmente concentrados», dijo Rosario a través de un traductor. «Eso es algo de lo que estoy muy orgulloso de ser parte».

Rosario tiene 10 de 17 (.588) con dos jonrones y seis impulsadas en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. «Se ha visto tan bien en el plato, golpeando las pelotas con fuerza», dijo Freeman.

Rosario se convirtió en el primer jugador en tener dos juegos de cuatro hits en una Serie de Campeonato de la Liga. Impulsó cuatro carreras y anotó tres mientras continuaba su tórrido bateo de postemporada, terminando un doble menos del ciclo. Conectó cuadrangular en la segunda entrada, tripleteó en la tercera, conectó sencillo en la quinta y registró un jonrón de tres carreras en la novena.

»Tan pronto como conecté ese primer jonrón, pensé: ‘Wow, me siento increíble en este momento»’, dijo Rosario, »así que simplemente llevé esa confianza a mis otros turnos al bate en el futuro».

Rosario bateó para el ciclo el mes pasado contra San Francisco, logrando la hazaña en solo un total de cinco lanzamientos.

“He estado usando ese bate con el que bateé durante el ciclo y no me ha defraudado. Me quedaba el doble y estaba como, ‘Hombre, este bate todavía no me ha fallado»’, dijo.