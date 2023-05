Beatriz Pirón: Madre de tres y deportista de alto rendimiento

La pesista Beatriz Pirón, laureada con preseas de oro, plata y bronce en competencias a nivel nacional e internacional, también se siente premiada por tener tres hijos.

Para la atleta de 28 años de edad, ser madre “es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”, y dice no poseer las palabras suficientes para definir los sentimientos que para ella ha significado haber tenido a sus tesoros.

Puedes leer: Beatriz Pirón no se rinde

Confiesa que, a pesar de haberse convertido en madre muy joven, sus tres niños han sido lo más grande y extraordinario que le ha pasado en esta vida.

Sus hijos

Yamirka Elizabeth de 12 años, Berlyn de 9 y Juan Manuel, el más pequeño de 2 años.

La deportista nos cuenta sobre sus hijos y nos habló de su primogénita que tiene 12 años, y de lo que hace. Además de estudiar y practicar voleibol, también está en un curso de piano; la define como muy dinámica. Mientras que, su segundo hijo Berlyn practica béisbol.

El más pequeño, nacido durante la pandemia, es con el que más tiempo ha podido pasar, debido a que ese año fue “muerto para el deporte”, por lo cual pudo dedicar más tiempo a él.

Señaló que, a los niños hay que ponerlos en algún deporte o entretenerlos con algo productivo porque la vida está muy rápida y la tecnología está acabando con ellos.

“No ha sido nada fácil, he tenido que contar con el apoyo de mi mamá, mis hermanas y los familiares de mi esposo, para que me ayuden.

Beatriz confiesa que sus momentos más difíciles son cuando tiene que ausentarse para asistir a las competencias o algún entrenamiento por varias semanas y estar lejos de sus vástagos.

Su madre y sus hermanas son sus grandes aliadas: “A las cuales siempre les estaré eternamente agradecida”.

La atleta de halterofilia resalta que también ha contado con el apoyo directo del presidente de la Federación Dominicana de Pesas, William Ozuna, así como de los demás directivos y sus entrenadores.

Pirón asegura que, además del gran amor y abnegación que genera la maternidad, la ha hecho ser una persona más responsable, madura y comprometida con la crianza de sus hijos.

“Ser madre es responsabilidad, tener conciencia, es hacer las cosas bien ya no por ti, sino por ellos. Ser madre es tener madurez para enfrentar cualquier proceso que tenga tu hijo a la hora que necesite de ti”, relató durante una entrevista a El Nacional.

Madre dura y cariñosa

Se define como una madre dura, pero cariñosa, “la Beatriz madre es un poco dura, cariñosa y recta. Soy de las pocas madres que no apoyan todo, yo no soy apoyadora con los niños”.



Bastante ajetreada

Pese a esa inmensa alegría que le ha dado la maternidad, Beatriz reconoce que ser mamá es algo complicado para ella, debido a que es una atleta de alto rendimiento y además esposa, lo que la lleva a asumir varios roles a la vez, para lo cual se auxilia de su familia.

Visiblemente emocionada al contar sobre esta parte de su vida, Pirón relata que el tiempo que les dedica a sus hijos es cuando no está en la base de entrenamiento. “Así es que puedo estar con ellos en la casa”.

Lo que más le duele es separarse de sus hijos por meses.

Cuenta que con su primera hija, estuvo fuera dos meses y cuando retornó de los entrenamientos ya había cumplido un año y no la reconoció, lo cual la llenó de tristeza.

Relata que no tenía como comunicarme con ella y además estaba muy pequeñita, “cuando yo vine a Jarabacoa ella todavía no tenía un año, entonces ya cuando yo regresé a casa, ya ella tenía un año, caminaba y podía reconocer algunos rostros, pero el mío no lo conocía”.



Familia y disciplina

Narró que para lograr una estabilidad en su familia lo que hace es planificar su tiempo al igual que las actividades y ser muy disciplinada al cumplir con cada cosa que tiene que hacer.

Beatriz Pirón: Madre de tres y deportista de alto rendimiento 5

“Tengo que levantarme temprano a hacer desayuno, salir a entrenar, llegar a la casa antes de las 12 del mediodía para ponerme a cocinar y ayudar en los quehaceres de la casa”, reseñó.

Recalcó que a pesar de la ayuda de su hija mayor, que la asiste con los más pequeños, como quiera la responsabilidad de la maternidad sigue siendo delicada.