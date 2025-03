Hernández, que en la mayor parte de su carrera se ha estado entre los 200 y 300 primeros del ranking defiende una cantidad de puntos ya acostumbrada, por lo que seguir en esos puestos no le representa mayores dificultades.

Sin que sienta la perturbación de cómo jugarle a un oponente o de quién será su próximo rival, hoy José -Bebo- Hernández Fernández se pasea por las canchas lleno de paz y sin preocupación, sin que los demonios como tenista ya le afecten.

Bebo Hernández, quien sorprendió a los seguidores del tenis dominicano con el anuncio de su retiro como profesional en noviembre de 2020, ahora es inversionista, entrenador y organizador de eventos.

“La verdad que la faceta que estoy viviendo es muy bonita”, expresa el dominicano que llegó a ubicarse como número 179 dentro del ranking mundial y que además fue miembro de la selección dominicana de tenis por más de una década.

Señala que hacer el switch no fue una tarea fácil, pero asegura que durante estos últimos años, tras colgar la raqueta, lo más satisfactorio “ha sido encontrar la paz en uno mismo”.

Explica que como tenista siempre tuvo sus demonios que le atacaban recordando que no llegó a ser Top-100 del mundo o que no pudo jugar en cancha central de un Grand Slam, como haciéndole creer que fue un fracasado en su carrera.

“En encontrar esa paz mental no es fácil. La carrera de un tenista es tan sacrificada que cuando hace el corte hay que hacer mucho trabajo interno para encontrarla. He aprendido a ver la riqueza que me ha dado el tenis en ámbitos fuera de una cancha de tenis”, dice Bebo Hernández.

Sin presión

Destaca que en su faceta de entrenador, disfruta el tenis desde otra forma: “Definitivamente la presión es mucho menor, pero se ve el tenis desde otra perspectiva, sobre todo porque se aprende”.

En la actualidad Bebo Hernández entrena a la jugadora Yue Yuan, de China, quien es la número 68 del mundo, pero que escaló hasta el puesto 36 en mayo del 2024.

Considera que como entrenador debe ponerse en los zapatos del jugador, conocer sus miedos y dudas, así como aportar algo de experiencia vivida.“No hay una receta única. Cada entrenador tiene su filosofía, pero la mía es ayudar a manejar las emociones y enseñar a los jugadores a encontrar esa paz consigo mismo ahora en un campo de juego para que así tengan un mejor desenvolvimiento”, explicó.

Nuevo flow

Ya sin verle con la gorra hacia atrás y con el cuello del poloshirt alborotado, como lo solía utilizar cuando era atleta del alto rendimiento, vistiendo otro flow, sin una raqueta en mano, Bebo Hernández ha incursionado en las inversiones y montajes de eventos.

Durante esta semana fue muy notorio ver a Bebo en el Racquet Village de Cap Cana, moverse de un lado a otro cargando una pila de toallas o resolviendo alguna situación, ya que fue parte del equipo organizador del primer ATP Challenger 175 que se realizó en República Dominicana y ha estado trabajando junto a su madre Laura Fernández en la logística del torneo, que ha reunido a un grupo de tenistas Top-100.

“Todo el recorrido como jugador me ha abierto muchas puertas, gracias a Dios, y una de éstas es estar en este torneo como parte del comité organizador”, indica Bebo Hernández sobre el montaje del República Dominicana Open, en Cap Cana.

“Ha sido una linda experiencia atravesar esto, el montaje, estar con los jugadores, como player relations.