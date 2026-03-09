El joven derecho Brayan Bello no quiere sentir mucho estrés de cara a su compromiso de este lunes, a las 12:00 p. m., cuando enfrente a Israel en el tercer partido del equipo dominicano en el presente Clásico Mundial de Béisbol.

“Trataré de no estresarme y mantenerme relajado”, expresó el serpentinero perteneciente a los Medias Rojas de Boston, quien saldrá al montículo para ayudar a República Dominicana a poner su récord en 3-0 en esta primera ronda de competencia.

Bello, quien dijo sentirse preparado mentalmente para el choque contra los israelitas, señala que batallará con su arsenal de lanzamientos: “quiero salir a competir con mis fortalezas, mi sinker, mi cambio, mi slider y todo eso”.

Asegura que estar en un equipo que le respalde ofensivamente con al menos cinco o seis carreras -como lo puede hacer el conjunto dominicano- le hace sentir más confiado.

También explicó que le da seguridad saber la madurez y experiencia que ha alcanzado en estas últimas campañas.

“Ahora estoy más confiado porque ya no soy ese lanzador de hace tres años, cuando no tenía la calidad de pitcheos que tengo ahora”, destacó.

Uno de los retos para Bello es enfrentar a una alineación de jugadores no muy conocidos, debido a que las fortalezas y debilidades de esos bateadores no son muy conocidas por la falta de información.

“Hay jugadores que uno desconoce pero la misión es salir a competir con los pitcheos que uno tiene”, indicó el nativo de Las Terrenas, Samaná.