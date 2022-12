Benedicto XVI: vocación, polémicas y retiro

Joseph Aloisius Ratzinger, nombre real de Benedicto XVI, fue elegido como papa el 19 de abril del 2005, convirtiéndose en el número 265 de la historia después de Juan Pablo II y séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Murió este sábado a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013, confirmó hoy la Santa Sede en un comunicado.

Se elección se produjo al segundo día del cónclave tras cuatro rondas de votaciones y dos fumatas negras que confirmaban la elección de un nuevo líder para la Iglesia Católica. Cinco días después, el 24 de abril, se llevó a cabo su misa inaugural.

Previo a su elección, medios internacionales destacaban que, fuentes vaticanas daban a Ratzinger como favorito para suceder a Juan Pablo II en el caso de que falleciera, sin embargo el cardenal, en ese entonces, esperaba retirarse pacíficamente y había dicho que «hasta cierto punto, le dije a Dios: “por favor, no me hagas esto”… Evidentemente, esta vez Él no me escuchó”.

Te puede interesar leer: Muere el papa emérito Benedicto XVI

“Queridos hermanos y hermanas: después del gran papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras oraciones. En la alegría del Señor resucitado, confiando en su ayuda continua, sigamos adelante. El Señor nos ayudará y María, su santísima Madre, estará a nuestro lado. ¡Gracias!”, fueron las palabras de Benedicto XVI en su primera aparición desde el balcón central de la Basílica Vaticana, tras su nombramiento.

Al ser nombrado Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal, Joseph Ratzinger eligió el nombre pontificio de Benedicto XVI en homenaje a Benedicto XV.

En ese entonces, explicó a los feligreses que: «He querido llamarme Benedicto XVI para relacionarme idealmente al venerado pontífice Benedicto XV, que ha guiado a la Iglesia en un periodo atormentado por el primer conflicto mundial. Fue valiente y auténtico profeta de paz y actuó con extrema valentía desde el inicio para evitar el drama de la guerra y después al limitar las nefastas consecuencias».

Durante sus ocho años como figura principal del Vaticano, Benedicto XVI hizo 24 viajes apostólicos fuera de Italia, visitando países de los cinco continentes y compartiendo con importantes personalidades de los diferentes sectores de la sociedad a nivel mundial.

Lee también: Funeral de Benedicto XVI será el 5 de enero en la plaza de San Pedro

Su primer país visitado fue Turquía, a donde llegó el 28 de noviembre de 2006.

Creó un total de 90 cardenales en 5 consistorios. También redactó tres cartas encíclicas («Dios es amor», «Salvados en esperanza», «La caridad en la verdad»), cuatro exhortaciones apóstolicas y siete Motus proprios.

Entre los años 2007 y 2012 publicó tres libros sobre la vida de Jesús, a partir de los datos fundamentales ofrecidos en los Evangelios y en otros escritos del Nuevo Testamento.

Canonizó a cuatro nuevos santos, incluida la Madre Teresa, en 2008.

Polémica

La elección de Ratzinge generó de inmediato algunas críticas, centradas en su supuesto perfil neoconservador; se lo acusó de desear restituir la organización y doctrina de la Iglesia a la que tenía antes del Concilio Vaticano II.

Algunos analistas auguraron que con él la Iglesia endurecería sus posturas en lo referente a la prohibición del aborto, la homosexualidad, la eutanasia o el uso de métodos anticonceptivos.

Llevó las riendas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que le hizo ganarse críticas de «duro» y «conservador» entre los sectores más progresistas de la Iglesia. Fue polémico su enfrentamiento con su amigo y rival, el teólogo Hans Küng, lo cual incrementó su fama de intransigente, acusación que el propio Küng no comparte.

En 2009, una mujer se abalanzó sobre el Papa Benedicto XVI y lo hizo caer al piso al inicio de la misa de Nochebuena, habiéndolo intentado también un año antes, según informó el Vaticano, quien además confirmó que se trataba de una mujen «psicológicamente inestable» que no iba armada.

Puedes leer: Frases más notables de Benedicto XVI

El Vaticano identificó a la mujer como Susanna Maiolo, de 25 años, quien tiene la doble ciudadanía de Italia y Suiza.

La joven fue detenida y trasladada a un centro médico no revelado, para que recibiera el «tratamiento necesario».

En mayo de 2012 se filtró a la prensa que dos días antes la Gendarmería de la Ciudad del Vaticano hubiese detenido al mayordomo del papa, Paolo Gabriele, de 46 años, supuestamente por revelar y difundir documentos secretos (aparecidos en diversos medios y en el libro Su Santidad: los papeles secretos de Benedicto XVI) que el secretario personal de Benedicto XVI, el sacerdote alemán Georg Gänswein, guardaba en su pequeña oficina del apartamento papal.

Pocos días después de la detención de Gabriele, el papa se refirió al asunto, recordando que Jesús también fue traicionado, y acusando a los medios de comunicación de magnificar el problema.

Renuncia

El 11 de febrero de 2013 Benedicto anunció su renuncia al cargo, siendo el primer papa en dimitir desde Gregorio XII en 1415.

El anuncio lo realizó en latín el propio soberano, alegando “falta de fuerzas”, durante el consistorio de canonización de los mártires de Otranto, causando la sorpresa de los asistentes.

“He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecuan por más tiempo al ejercicio del ministerio petrino. Con total libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma y sucesor de Pedro”, había dicho.

Con su renuncia, asumió el título de papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual.

Dicha renuncia fue considerada una decisión excepcional en la Historia de la Iglesia, ya que, si bien el sumo pontífice más próximo que renunció al papado fue Gregorio XII (1415), el precedente de Celestino V (1294), es el único del que puede asegurarse que fue de forma libre y voluntaria.

Ante el referido anuncio, posteriormente se celebró el cónclave del que resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como romano pontífice, que tomó el nombre de Francisco.