Bill Mazeroski convirtió la defensa en su sacerdocio

Bill Mazeroski es de los grandes íconos de los Piratas de Pittsburgh y de todo el béisbol de Grandes Ligas.

Bill Mazeroski siempre tendrá a su lado el récord de ser el primer jugador en la historia en conectar un jonrón para dejar tendido al rival en una Serie Mundial, guiando a la victoria a los Piratas de Pittsburgh en 1960.

“Bill Mazeroski fue sinónimo de uno de los mejores jonrones en la historia del béisbol durante más de 65 años”, declaró el comisionado de la MLB, Rob Manfred, sobre el legendario jugador que falleció el pasado viernes, sin aún revelarse las causas.

Orgullo defensivo

Si bien siempre será recordado por este jonrón, fue su guante en la segunda base, lo que le valió el reconocimiento para ingresar a Cooperstown en 2001.

«Creo que la defensa merece tanto crédito como el pitcheo y el bateo, y estoy orgulloso de entrar al Salón de la Fama por mis habilidades defensivas».

Récords

Mazeroski lideró a los intermedistas de la Liga Nacional en dobles matanzas realizadas cada año entre 1960 y 1967.

También encabezó la columna de porcentaje de fildeo en 1960, 1965 y 1966.

Mazeroski es dueño del récord de Grandes Ligas de dobles matanzas realizadas por un segunda base con 1706.

Por: ADAM BERRY

MLB.COM