Santo Domingo.– La revista Billboard publicó su lista “Top Latin Artists of the 21st Century”, correspondiente al resumen de los primeros 25 años del siglo XXI, donde destaca la presencia de artistas dominicanos que han dejado una huella significativa en la música latina a nivel internacional.

Entre los nombres más sobresalientes figura Romeo Santos, quien fue reconocido como el segundo mejor artista latino del siglo XXI, consolidando su liderazgo en el género de la bachata. Santos, conocido como “El Rey de la Bachata”, ha mantenido un éxito sostenido desde su etapa con Aventura, agrupación que también ocupa el puesto número 8 en la lista, gracias a su innovación al fusionar la bachata tradicional con el pop, el R&B y el hip hop.

Billboard el talento dominicano

Asimismo, la lista y las nominaciones recientes de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 incluyen a otros dominicanos destacados como Natti Natasha, Prince Royce, Yailin La Más Viral, y los veteranos del merengue y la bachata Rubby Pérez, Monchy y Alexandra y Los Hermanos Rosario, quienes continúan representando el talento del país en los escenarios internacionales.

Quizas te interese: Así es el acuerdo de divorcio que Cardi B y Offset están negociando desde 2024

La clasificación de Billboard se basa en el desempeño de los artistas en los listados Top Latin Albums y Hot Latin Songs entre enero del 2000 y diciembre de 2024. En la primera posición del ranking figura el puertorriqueño Bad Bunny, mientras que otros artistas reconocidos incluyen a Shakira, J Balvin, Enrique Iglesias, Juanes, Ozuna y Marco Antonio Solís.

Este reconocimiento reafirma la relevancia y proyección global de la música dominicana, especialmente en los géneros tropicales y urbanos, que continúan expandiendo su influencia en el mercado latino y mundial.