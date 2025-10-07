Diversos medios internacionales aseguran que la rapera Cardi B habría acordado pagar una suma multimillonaria a su exesposo, el también rapero Offset, como parte del proceso de divorcio que ambos enfrentan desde 2024.

De acuerdo con portales especializados en entretenimiento, como Daily Loud y otras páginas de farándula, la artista habría aceptado una división de bienes de 70/30 a favor de Offset, además de una manutención conyugal que superaría los 50 millones de dólares. El supuesto acuerdo se habría tomado con el objetivo de cerrar el caso de manera privada y evitar más disputas legales.

Los reportes también apuntan a que Offset habría solicitado la custodia de sus tres hijos —Kulture, Wave y Blossom—, alegando que Cardi B lo habría dejado al cuidado de los menores tras quedar embarazada de su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs. Sin embargo, estas declaraciones no han sido verificadas y carecen de respaldo judicial.

Cardi B junto a su nueva pareja, Stefon Diggs, jugador de la NFL.

Semanas atrás, la rapera de origen dominicano ya había hablado abiertamente sobre su situación matrimonial durante una conversación en la plataforma X (antes Twitter), donde respondió a quienes la cuestionaban por seguir casada con Offset a pesar de su nueva relación.

“Sí, voy a tener un bebé con otra persona. ¿Y qué? Eso pasa, es la vida. Déjenme decirles algo, hice las cosas bien la primera vez. Me enamoré. Tengo dos anillos en el dedo. Duré siete años… Dejen de decir: ‘Ah, pero sigues casada’”, expresó la intérprete, según publicó la revista Us Weekly.

Cardi explicó que aún continuaba casada con el padre de sus tres hijos no por amor, sino por un “contrato” que la mantiene legalmente vinculada a él hasta resolver asuntos económicos.

“La única razón por la que sigo casada es porque alguien quiere que pague sus impuestos. (…) La única manera de salir de mi matrimonio es pagando los impuestos de otra persona, aunque yo pague los míos, y dándole una de mis propiedades. Estoy luchando por eso”, declaró la artista en ese momento.

La creadora de “Bodak Yellow” presentó la solicitud de divorcio en julio de 2024, pero el proceso no se ha concretado por diferencias económicas.

«No voy a dejar de vivir mi vida solo porque, por un contrato, prácticamente sigo casada. Alguien quiere tenerme como rehén si no le doy millones de dólares para salir de esto”, añadió.

Cardi B y Offset se casaron en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta y anunciaron su compromiso un mes después. En 2020, la rapera ya había intentado separarse alegando que el matrimonio estaba “irremediablemente roto”, aunque meses más tarde ambos decidieron reconciliarse.

Hasta ahora, ni Cardi B ni Offset han confirmado los presuntos términos del nuevo acuerdo de divorcio ni los rumores sobre la custodia. Sin embargo, las especulaciones siguen dominando las redes sociales y los titulares del entretenimiento, en lo que podría convertirse en una de las rupturas más sonadas del mundo del hip-hop.