Black: no son todos

No todos los norteamericanos son iguales, no todos piensan del mismo modo, ni todos ocultan la verdad. De hecho, desde el contingente norteamericano de apoyo a la República Española, formado por escritores tan famosos como Hemingway, la historia reciente de lucha norteamericana contra el neofacismo, racismo, y discriminación de género ha sido tenaz y legendaria.

Entre los recientes exponentes críticos contra la politica exterior norteamericana esta Richard Black, Senador Republicano, por el Estado de Virginia, algunas de cuyas declaraciones cito, para que puedan sacar sus conclusiones frente a Venezuela y Bolivia:

1.-“No es mi gobierno y no me corresponde a mi ni a ningún estadounidense determinar como los venezolanos deben manejar sus asuntos”. Si no me equivoco este es el mismo Artículo III de la Constitución Dominicana.

2.-Nosotros necesitamos dejar a Venezuela en paz. Dejenlos en paz. Dejen que resuelvan su propio gobierno. Creo que eso seria lo mejor para todo el mundo.

3.-En mi analisis pensaba que la economía venezolana estaba en mal estado debido a su gobierno. Pero es difícil determinar cuanto es el gobierno y cuanto de eso son las sanciones (936) impuestas por Estados Unidos al país sudamericano. (Me atrevo a afirmar que pasa lo mismo con Cuba).

4.-Desmonetizamos su moneda y, a traves del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego decimos “miren lo malo que es este gobierno, su moneda no vende nada”. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros que hicimos inútil su moneda.

5.-Asimimo, mantenemos un bloqueo a las importaciones venezolanas de petróleo y, luego decimos: “mira, no pueden alimentar a su gente”. Y, no pueden alimentar a su gente porque le hemos cortado toda fuente de ingresos. Por lo tanto, todo se ha hecho muy mal.

6.-Con respecto a Bolivia, el gobierno de Trump promovió el golpe de Estado contra Evo Morales, por el interes que tiene en los grandes depositos de Litio, mineral fundamental para las baterias de los automoviles electricos y otros componentes tecnológicos modernos.

7.-Hubo preocupación de nuestra parte deque los chinos podían comenzar a ejercer infuencia dentro de Bolivia. Y que de alguna manera China podía hacer mas difícil que USA obtuviera Litio para las baterías que ahora estamos usando en los automóviles”.

8.-Ahora que el Listín publicó que Norteamérica nos está ”ayudando a ubicar las tierras raras”, sería bueno tener la experiencia venezolana y boliviana en cuenta, ya que nuestra desgracia histórica, como región, frente a USA siempre ha sido tener algo que ellos necesiten, o quieran.

8.-Historia, que debemos repensar a la hora de tomar decisiones que condenan a naciones siempre hermanas y solidarias, recordando a Duarte.