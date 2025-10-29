TORONTO / LOS ÁNGELES.– Los Blue Jays de Toronto derrotaron este miércoles 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 5 de la Serie Mundial 2025, acercándose a tomar la ventaja definitiva en la serie. La victoria se produjo tras un intenso duelo en el Rogers Centre, que mantiene a los fanáticos al filo de sus asientos de cara a los próximos partidos.

El triunfo le permite a Toronto recuperar la ventaja de localía, asegurando que los Juegos 6 y 7, de ser necesarios, se disputen en casa. Históricamente, en series al mejor de siete con formato 2-3-2, el equipo visitante que gana el Juego 5 ha terminado llevándose la serie en 57.4% de los casos, mientras que el vencedor del quinto juego en series empatadas 2-2 ha ganado la serie 67.6% de las veces.

El duelo monticular estuvo protagonizado por Blake Snell, zurdo de los Dodgers, y Trey Yesavage, novato de Toronto, quienes buscaron imponer condiciones en un enfrentamiento crucial. Snell comentó:

“Estoy agradecido por la primera apertura y por lo que pude aprender. Estoy emocionado de tener otra oportunidad de demostrar el tipo de lanzador que soy”.

Mientras tanto, en el béisbol dominicano, los Toros del Este anunciaron el regreso del lanzador estadounidense Tyler Eppler, quien reforzará la rotación del club y debutará próximamente, sumando experiencia y solidez al bullpen del equipo.

Con este resultado, la Serie Mundial entra en su fase más emocionante, con Toronto consolidando su posición y los Dodgers buscando revertir la situación en los próximos encuentros.