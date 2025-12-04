Miguel Rojas regresa por una temporada con los Dodgers de Los Ángeles

Deportes, 3 de Diciembre (EFE).- Los Dodgers de Los Ángeles contrataron por una temporada, a cambio de 5.5 millones de dólares, al venezolano Miguel Rojas, uno de los héroes de la victoria en la pasada Serie Mundial, anunció este miércoles el portal oficial MLB.com.

Rojas dejó su huella marcada en la crucial serie cuando disparó un cuadrangular para empatar las acciones en la novena entrada del séptimo partido, que los Dodgers terminaron ganando 4-5 sobre los Azulejos de Toronto para retener su título de campeones de las Grandes Ligas.

La de 2026 será la quinta temporada de Rojas con los Dodgers, con quienes debutó en 2014, antes de ser enviado a los Marlins de Miami, con quienes jugó hasta que regresó con el equipo angelino antes de la campaña de 2023.

Tras finalizar la Serie Mundial, Rojas expresó su deseo de regresar con los Dodgers para la que indicó será la última temporada de su carrera como pelotero profesional.

El nacido en Los Teques (Venezuela) hace 36 años ha sido una pieza de gran utilidad para el entrenador Dave Roberts, quien lo ha utilizado para defender varias posiciones del cuadro interior, según las necesidades del club.

En la pasada temporada, la versatilidad de Rojas lo llevó a disputar 59 partidos como defensor de la segunda base, 21 en la tercera almohadilla, 19 en el campocorto, uno en la inicial y en cuatro subió a la lomita, para fungir como lanzador.

Su defensa en cada una de esas posiciones, lo llevó a colocarse entre los finalistas al Guante de Oro como jugador utilitario en este 2025.

Rojas también ha sido un ente importante para la transición de Mookie Betts del jardín derecho al campocorto, así como también ha contribuido a la mejora defensiva de Max Muncy en las diversas posiciones del cuadro interior.

En los 114 partidos que vio acción en la serie regular de Grandes Ligas, Rojas bateó para promedio de.262, agregando 18 dobles y siete cuadrangulares entre sus batazos, con los cuales logró remolcar 27 carreras, mientras llegó a la registradora en 35 oportunidades.

En sus doce campañas en el máximo nivel de la MLB, Rojas cuenta con un promedio al bate de .260, contabilizando 988 imparables, entre ellos 57 jonrones y ha remolcado 363 carreras en 1.298 encuentros. EFE